Parigi festeggia la Champions League, ma il party degenera KEYSTONE

Al fischio finale a Budapest, la festa per la seconda vittoria della Champions League consecutiva al PSG è esplosa a Parigi. Una notte ben lontana però dalle immagini di felicità di una tifoseria che celebra la propria squadra, e che ha lasciato sul campo un morto e un ferito in gravissime condizioni, facendo registrare scontri violentissimi, lancio di razzi contro la polizia, saccheggi e aggressioni.

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E il grave blocco del Périphérique, la tangenziale di Parigi, in cui ha trovato la morte una persona che, in sella alla sua moto, è andata a schiantarsi contro un blocco di cemento. Nella zona, con le auto bloccate per ore, gruppi di persone giocavano a pallone in piena carreggiata e altre lanciavano razzi in direzione del centro città.

«Solo in Francia la vittoria di una squadra di calcio provoca delle rivolte», ha scritto su X Marine Le Pen del Rassemblement national (estrema destra), ma le critiche alla gestione dell'ordine pubblico sono arrivate anche dal versante opposto, con Manuel Bompard de La France insoumise che ha affermato che «per evitare questi eccessi bisognerebbe inquadrare i festeggiamenti».

Una teoria difficile da dimostrare in concreto, dal momento che in pochi minuti dalla fine della partita migliaia di persone si sono riversate correndo, gridando e lanciando di tutto verso gli Champs-Elysées e la Bastiglia.

Le migliaia che avevano scelto il cosiddetto «inquadramento», seguire la partita sul maxischermo allestito fuori dallo stadio del Parco dei Principi, hanno assistito agli scontri più violenti, con un fittissimo lancio di razzi che ha provocato a più riprese cariche della polizia.

Alla fine, Laurent Nuñez, il ministro dell'interno che per anni è stato prefetto di Parigi, ha annunciato che «la situazione è stata portata globalmente sotto controllo» e che la polizia «ha permesso di contenere i disordini e soprattutto di mettervi fine».

22'000 poliziotti, 57 di loro feriti, 1 morto e centinaia di altre persone ferite

A contraddirlo, nonostante il dispiegamento di 22'000 poliziotti e gendarmi, poco meno del doppio dell'anno scorso per la vittoria della prima Champions del PSG, le cifre piuttosto pesanti della serata: 780 fermi su tutto il territorio, il 32% in più del dopo-finale del 2025, 57 gendarmi e poliziotti feriti, oltre al morto e a 219 partecipanti ai festeggiamenti feriti, 8 dei quali sono gravi, uno gravissimo.

Accoltellato sotto l'Arco di Trionfo

Uno è un diciassettenne accoltellato non lontano dall'Arco di Trionfo da quattro aggressori che sono scesi dall'auto dopo averlo investito per poi picchiarlo selvaggiamente, accusandolo di un furto. Quando la polizia lo ha soccorso, aveva ferite gravissime ed era già in coma. È stato ricoverato in ospedale dove lotta fra la vita e la morte.

Morto dopo essersi schiantato in moto

A perdere la vita è stato invece un 24enne che, a bordo della sua moto da cross, ha imboccato la bretella per andare a festeggiare sul Périphérique ma la rampa era stata bloccata da blocchi di cemento: si è schiantato frontalmente sull'ostacolo ed è morto poco dopo.

Un po' ovunque, non solo a Parigi ma a Rennes, Strasburgo, Clermont-Ferrand, Grenoble e molti altri centri del paese, sono stati saccheggiati negozi, commessi furti, date alle fiamme centinaia di biciclette, molti motorini, alcune auto.

Un'altra scena di rara violenza è avvenuta nel centralissimo X arrondissement a Parigi, a pochi passi dall'Opéra, dove i clienti seduti ai tavolini di un caffè sono stati investiti da un'auto, i cui occupanti hanno poi tentato di aggredire i poliziotti accorsi sparando loro razzi di fuochi d'artificio. Due persone hanno riportato danni seri, una è ricoverata in condizioni gravi. Nonostante tensioni, critiche e proteste, la festa non si è fermata.

Black bloc e tifo violento

«La stragrande maggioranza è uscita di casa per festeggiare e tutto andato benissimo. Ma qualche individuo, e non si tratta di tifosi del PSG, ma è gente che neppure guarda le partite, è uscita per creare incidenti e disordini», ha affermato Nuñez.

Ancora una volta, nel mirino degli osservatori finisce la saldatura tra i militanti dei black bloc e i facinorosi appartenenti alle frange del tifo violento.

Domenica pomeriggio l'arrivo della squadra

Dopo la nottata di guerriglia, nel pomeriggio i giocatori sono arrivati con la Coppa, sfilando poi ai Champs-de-Mars fra 100'000 tifosi in delirio. Poi tutti all'Eliseo dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron, il primo a postare ieri sera dopo il fischio finale di PSG-Arsenal il suo omaggio a «una nuova stella che brilla su Parigi».

Le dure parole di Macron

Accogliendo la squadra, Macron ha definito «inqualificabili» le violenze «a Parigi e in altre città».

«Questo non è calcio, non è sport, non è quello che amiamo – ha detto il presidente – grazie ai nostri poliziotti, ai nostri gendarmi. Saremo inflessibili con coloro che sono stati fermati. Non vogliamo più vedere queste cose. Chiuso. Ne abbiamo piene le tasche».

Quindi, gran finale nella «casa» del PSG, il Parco dei Principi, per la festa organizzata davanti ai tifosi.