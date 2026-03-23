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Elezioni Emmanuel Grégoire, candidato della sinistra unita, è il nuovo sindaco di Parigi

SDA

23.3.2026 - 07:03

Il candidato della sinistra unita Emmanuel Grégoire
Il candidato della sinistra unita Emmanuel Grégoire
Keystone

Il candidato della sinistra unita Emmanuel Grégoire ha vinto l'elezione a sindaco di Parigi col 50,52% dei voti, nove punti sopra la sua rivale Rachida Dati: lo rende noto il Comune della capitale francese, pubblicando i risultati definitivi del secondo turno.

Keystone-SDA

23.03.2026, 07:03

23.03.2026, 07:52

La candidata di centrodestra ha ricevuto il 41,52% delle preferenze, mentre Sophia Chikirou di La France Insoumise si è classificata terza con il 7,96% dei voti.

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