ElezioniEmmanuel Grégoire, candidato della sinistra unita, è il nuovo sindaco di Parigi
SDA
23.3.2026 - 07:03
Il candidato della sinistra unita Emmanuel Grégoire ha vinto l'elezione a sindaco di Parigi col 50,52% dei voti, nove punti sopra la sua rivale Rachida Dati: lo rende noto il Comune della capitale francese, pubblicando i risultati definitivi del secondo turno.
Keystone-SDA
23.03.2026, 07:03
23.03.2026, 07:52
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La candidata di centrodestra ha ricevuto il 41,52% delle preferenze, mentre Sophia Chikirou di La France Insoumise si è classificata terza con il 7,96% dei voti.