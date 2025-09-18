  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Proteste Parigi: raduno alle 14 alla Bastiglia, poi il corteo. Tutta la Francia sarà paralizzata?

SDA

18.9.2025 - 10:35

Parigi si prepara al mega corteo.
Parigi si prepara al mega corteo.
Keystone

Grande tensione a Parigi per il corteo più importante dei 250 dichiarati oggi in tutta la Francia.

Keystone-SDA

18.09.2025, 10:35

18.09.2025, 10:42

Il ministro dell'Interno, Bruno Retailleau, ha parlato a più riprese nei giorni scorsi della presenza di «centinaia di elementi radicali» nelle manifestazioni, soprattutto quella della capitale.

I manifestanti si raduneranno alle 14 alla Bastiglia, piazza simbolo dei raduni di protesta. Poi, attraverso il Boulevard Beaumarchais, il corteo raggiungerà République. Ed è proprio su questo tratto che si rischiano incidenti, tanto che il prefetto Laurent Nunez ha invitato i commercianti a chiudere i negozi e a proteggere le vetrine.

Tutte le banche, le agenzie di assicurazioni e i negozi di cellulari ed elettronica sono blindati da protezioni installate già ieri in giornata a prova di «casseur». Chiusi da speciali congegni in metallo gli sportelli dei Bancomat.

La polizia è già presente da questa mattina sul percorso della manifestazione, che dopo place de la République continuerà in direzione di Nation.

Si attendono i primi «Centaure», i blindati «polivalenti» che per il momento hanno fatto la loro apparizione soltanto a Montpellier, nel sud, ma il cui dispiegamento, insieme a quello dei droni di sorveglianza, è stato annunciato dal ministro Retailleau.

I più letti

Enzo Iacchetti minaccia Eyal Mizrahi in un dibattito TV su Gaza: «Direi le stesse parole»
Zurigo come capitale del Ticino? Ecco come l'IA fallisce con le immagini basate su dati
«Sinner purosangue italiano con l'accento di Hitler»: Fedez nella bufera per il nuovo brano
Un uomo e due bambini bruciano vivi in una Tesla a causa delle porte retrattili
Tragedia del Mottarone: accolti i tre patteggiamenti, due prosciolti

Altre notizie

Medio Oriente. La Spagna apre un'inchiesta su presunti crimini di guerra a Gaza

Medio OrienteLa Spagna apre un'inchiesta su presunti crimini di guerra a Gaza

Gran Bretagna. Il Governo annuncia 160 miliardi di investimenti USA nel Regno Unito

Gran BretagnaIl Governo annuncia 160 miliardi di investimenti USA nel Regno Unito

Giustizia. Cambiamenti climatici: Consiglio d'Europa elogia Svizzera

GiustiziaCambiamenti climatici: Consiglio d'Europa elogia Svizzera