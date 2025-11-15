Decisivo per l'accordo il blitz del consigliere federale vodese negli Usa in settimana. Keystone

La data di entrata in vigore dei nuovi dazi americani sulle merci svizzere non è ancora chiara, ma potrebbe essere tra 10-12 giorni. Lo ha affermato all'emittente pubblica SRF il consigliere federale Guy Parmelin, aggiungendo che «ci vorrà un po' di tempo».

Keystone-SDA SDA

Come è stato reso noto venerdì, gli Stati Uniti abbasseranno le tariffe doganali dal 39% al 15% per le merci provenienti dalla Confederazione, riportandola in parità con altri concorrenti, come i Paesi dell'Unione europea. Una dichiarazione d'intenti in questo senso è stata stipulata fra le due nazioni dopo il viaggio dello stesso Parmelin negli Usa in settimana, che ha sbloccato la situazione dopo mesi di stallo.

In cambio, alcune aziende svizzere prevedono di effettuare investimenti diretti negli Stati Uniti per 200 miliardi di dollari entro la fine del 2028, ha detto Parmelin illustrando l'accordo.

Berna ha inoltre fatto ulteriori concessioni su alcuni prodotti, come determinati tipi di carne, e sul miglioramento del riconoscimento delle norme americane nella Confederazione, in particolare nel settore automobilistico.

Sebbene i dazi rimaneggiati rimangano più elevati rispetto al passato, la riduzione concordata dovrebbe dare impulsi positivi all'economia elvetica e stabilizzare le relazioni commerciali bilaterali. Le tariffe del 39% hanno già causato danni, avendo colpito il 40% delle esportazioni, ha spiegato Parmelin.