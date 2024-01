La nave da sbarco USS Gunston Hall. (foto d'archivio) Keystone

L'esercitazione Steadfast Defender, la più grande della Nato degli ultimi decenni, è iniziata oggi con la partenza della nave da sbarco USS Gunston Hall (LSD 44) da Norfolk, Virginia, che dopo una serie di operazioni inizierà il suo transito attraverso l'Atlantico.

La partenza della USS Gunston Hall segna il primo movimento tattico della Steadfast Defender. La nave canadese Charlottetown di Sua Maestà partirà da Halifax, Nuova Scozia (Canada), per l'Europa alla fine del mese.

«L'Alleanza dimostrerà la sua capacità di rafforzare l'area euro-atlantica attraverso il movimento transatlantico di forze dal Nord America», ha dichiarato il generale Christopher Cavoli, Comandante supremo delle forze alleate in Europa (Saceur).

«Steadfast Defender sarà una chiara dimostrazione della nostra unità, della nostra forza e della nostra determinazione a proteggerci a vicenda, a proteggere i nostri valori e l'ordine internazionale basato sulle regole».

Steadfast Defender si svolgerà in diverse località, con esercitazioni associate che dureranno fino al 31 maggio 2024.

Sarà la prima esercitazione Nato su larga scala in cui verranno messi in atto i nuovi piani di difesa e intende dimostrare che la Nato è in grado di condurre e sostenere complesse operazioni multidominio per diversi mesi, attraverso migliaia di chilometri, dal Grande Nord all'Europa centrale e orientale, e in qualsiasi condizione.

SDA