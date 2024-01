Marine Le Pen, storica esponente dell'estrema destra francese Keystone

Il Rassemblement National di Marine Le Pen ha denunciato «un complotto» dopo l'indagine del Washington Post che lo accusa di legami persistenti con Mosca con l'obiettivo di indebolire il sostegno all'Ucraina.

Il partito, tuttavia, conferma la volontà di revocare le sanzioni contro la Russia.

In un'inchiesta pubblicata sabato scorso, il Washington Post ha infatti accusato il partito di Marine Le Pen e Jordan Bardella di avere un ruolo decisivo nella strategia orchestrata dall'entourage di Vladimir Putin per destabilizzare l'Europa e «minare il sostegno per l'Ucraina».

SDA