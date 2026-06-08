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Medio Oriente Le operazioni militari iraniane contro Israele sono state sospese

SDA

8.6.2026 - 14:08

Nuovo stop alle ostilità fra Iran e Israele.
Nuovo stop alle ostilità fra Iran e Israele.
Keystone

Il quartier generale centrale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha annunciato che le operazioni militari contro Israele sono state sospese. I due Paesi avevano ripreso nelle scorse ore ad attaccarsi per la prima volta dalla tregua di aprile.

Keystone-SDA

08.06.2026, 14:08

08.06.2026, 14:19

Teheran ha però al contempo avvertito che vi saranno «attacchi più duri e devastanti» qualora Israele riprendesse i bombardamenti sul Libano. Lo scrive Irna.

L'annuncio arriva dopo che, in un breve post sulla sua piattaforma Truth, Donald Trump aveva chiesto a Israele e all'Iran di «cessare immediatamente di sparare».

Il presidente americano aveva già intimato al premier israeliano Benjamin Netanyahu di non replicare ai missili di Teheran di ieri sera, invito però ignorato dall'alleato, che ha colpito vari obiettivi iraniani in mattinata.

«Diplomazia e difesa sono le due ali del potere nazionale: non abbiamo abbandonato né il campo di battaglia né il tavolo dei negoziati», ha dal canto suo detto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian.

«La nostra priorità è la sicurezza nazionale e la pace del nostro popolo. Difenderemo con determinazione i diritti della nazione e non arretreremo di fronte ad alcuna minaccia – ha scritto su X –. Con l'aiuto di Dio, grazie all'unità e alla razionalità, anche questa volta l'Iran uscirà vittorioso da questa prova».

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