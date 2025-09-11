  1. Clienti privati
Guerra L'Eurocamera chiede ai Paesi UE di valutare riconoscimento della Palestina

SDA

11.9.2025 - 14:04

Il Parlamento europeo riunito a Strasburgo
Il Parlamento europeo riunito a Strasburgo
Keystone

L'Eurocamera chiede agli stati membri di «valutare il riconoscimento dello Stato di Palestina», e afferma il suo «sostegno all'approccio di von der Leyen sul tema dell'accordo di associazione Ue-Israele».

Keystone-SDA

11.09.2025, 14:04

11.09.2025, 14:06

È quanto si legge nella risoluzione «Gaza al limite: l'azione dell'Ue per combattere la carestia, l'urgente necessità di liberare gli ostaggi e procedere verso una soluzione a due stati» approvata stamane dal Parlamento europeo. Il testo, frutto di un compromesso tra i gruppi non contiene invece una menzione diretta alle responsabilità di genocidio da parte di Israele.

