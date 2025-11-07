le portaerei cinesi Shandong e Fujian sono visibili presso la base navale di Yulin, vicino a Sanya, in Cina. KEYSTONE/Planet Labs PBC via AP

La Cina accelera sugli armamenti, con «una nuova corsa». Le immagini satellitari, le mappe e le comunicazioni governative hanno fatto emergere «un'enorme impennata» nei siti di produzione missilistica: un'analisi della Cnn, sulle attività mandarine del 2020-25, ha rimarcato i piani di Pechino per «scoraggiare» le forze armate Usa e «affermare il dominio nella regione», a partire da Taiwan.

Quindi, se Pechino sta lavorando senza clamori al consolidamento militare, la Corea del Nord di Kim Jong-un ha mostrato ancora i muscoli, lanciando un missile balistico a corto raggio nel mar del Giappone all'indomani dell'avvertimento delle «misure adeguate» minacciate contro le ultime sanzioni americane a carico di «individui ed entità» riconducibili a Pyongyang.

Il Cremlino, a dispetto delle varie sanzioni votate negli anni all'Onu per punire il Nord e le sue ambizioni nucleari e missilistiche, ha difeso senza indugi «il diritto legittimo» dello Stato eremita a «garantire la propria sicurezza e ad adottare tutte le necessarie misure per fare questo», ha detto il portavoce Dmitry Peskov.

Un segno dei tempi e della nuova alleanza di Mosca con Pyongyang, che ha fornito al presidente russo Vladimir Putin uomini e armi a sostegno della sua guerra all'Ucraina.

«Storico accumulo» di armamenti

La Cina, tornando all'analisi della Cnn, ha registrato uno «storico accumulo» di armamenti a fronte delle «difficoltà di approvvigionamento Usa»: oltre il 60% dei 136 siti della Repubblica popolare di produzione missilistica o di forza missilistica dell'esercito, che controlla gli arsenali nucleari, ha avuto un'espansione di oltre 2 milioni di metri quadri nel 2020-25.

Nuove torri, bunker e terrapieni, coerenti con lo sviluppo di armi, sono emersi nelle immagini satellitari di siti classificati come in crescita. Mentre in alcuni casi sono visibili persino parti dei missili.

Sul capitolo nucleare, quanto al presidente americano Donald Trump secondo cui il tema del suo controllo è stato discusso con i leader di Cina e Russia, il Dragone ha rispedito al mittente la proposta di dialogo.

«Le forze nucleari cinesi non sono allo stesso livello di quelle di Usa e Russia», ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning. Allo stato, «sarebbe ingiusto, irragionevole e impraticabile in questa fase richiedere alla Cina di partecipare ai colloqui sul controllo degli armamenti nucleari», ha rincarato Mao.

Entra in servizio la terza portaerei Fujian

Pechino ha rivendicato la sua «strategia nucleare di autodifesa», basata «sulla politica di no first use, di non utilizzo o minaccia d'uso contro Stati non nucleari e zone denuclearizzate», nella descrizione data dal portavoce del ministero della Difesa Zhang Xiaogang, parlando dei missili intercontinentali terrestri DF-61, DF-5C e DF-31BJ, da lancio sottomarino JL (JuLang) e a lungo raggio aereo JL (JingLei).

I vettori, la «triade nucleare», sono apparsi il 3 settembre alla parata militare per gli 80 anni della fine della Seconda guerra mondiale, a coprire le modalità di lancio da terra, acqua e aria.

Intanto, il presidente Xi Jinping, come commander-in-chief delle forze armate cinesi, ha supervisionato il 5 novembre l'entrata in servizio della terza portaerei, la Fujian, al porto navale di Sanya, nella provincia di Hainan.

È il fiore all'occhiello hi-tech della Marina con la sua catapulta elettromagnetica su cui Xi si è «speso» in prima persona, hanno riferito i media statali.

Sul ponte, i jet J-35, J-15T e l'aereo d'allerta e controllo aviotrasportato KJ-600, nelle immagini del network Cctv. Xi ha incoraggiato le truppe «a migliorare costantemente le competenze professionali e le capacità di combattimento».