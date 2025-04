La Cina aumenta i dazi all'84% sui prodotti importati dagli Stati Uniti (foto simbolica) Keystone

La Cina risponde ai dazi del presidente statunitense Donald Trump portando le sue tariffe sui beni Made in Usa dal 34% all'84% con effetto dalle ore 12:01 del 10 aprile 2025.

Altre questioni, riferisce una nota del ministero delle Finanze, saranno implementate.

Pechino esorta gli Stati Uniti a correggere immediatamente le proprie pratiche sbagliate, ad annullare tutte le misure tariffarie unilaterali contro la Cina e a risolvere adeguatamente le divergenze con la Cina attraverso un dialogo paritario basato sul rispetto reciproco.

Il segretario al tesoro USA: «Una sconfitta per la Cina»

Non è tardata ad arrivare la risposta degli Stati Uniti alla decisione annunciata da Pechino.

«I dazi all'84% in risposta alle tariffe di Donald Trump sono una sconfitta per la Cina»: lo ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent in un'intervista a Fox.

«Sono il Paese in surplus. Le loro esportazioni sono cinque volte superiori alle nostre verso la Cina. Penso sia un peccato che i cinesi non vogliano venire a negoziare perché sono i peggiori trasgressori del sistema commerciale internazionale. Questa escalation è una sconfitta per loro», ha spiegato Bessent.

A chi gli chiedeva della possibilità di rimuovere i titoli cinesi dai listini di borsa americani, ha risposto: «tutte le opzioni sono sul tavolo».