  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Il caso Taiwan Sale la tensione fra Pechino e Tokyo, l'ordine dalla Cina: «Evitate viaggi in Giappone»

SDA

15.11.2025 - 10:52

Nel mirino dei cinesi ci sono le recenti dichiarazioni della premier Sanae Takaichi su Taiwan.
Nel mirino dei cinesi ci sono le recenti dichiarazioni della premier Sanae Takaichi su Taiwan.
Keystone

La Cina ha sollecitato i suoi concittadini di astenersi dal recarsi in Giappone, in quello che è l'ultimo sviluppo delle crescenti tensioni bilaterali legate ai commenti della premier nipponica Sanae Takaichi su Taiwan.

Keystone-SDA

15.11.2025, 10:52

15.11.2025, 11:29

«I leader giapponesi hanno rilasciato in pubblico dichiarazioni palesemente provocatorie sulla questione di Taiwan», ha riferito l'ambasciata cinese a Tokyo, avvertendo che «il clima per gli scambi interpersonali tra Giappone e Cina si è notevolmente deteriorato, rappresentando un serio rischio per la sicurezza dei cinesi». L'ambasciata ha pertanto esortato i concittadini residenti in Giappone a prestare attenzione.

Sanae Takaichi ha dichiarato in Parlamento la scorsa settimana che se la Cina lanciasse un attacco militare a Taiwan e usasse la forza contro le truppe americane che tentano di difenderla, il caso «potrebbe trasformarsi in una minaccia esistenziale» per il Giappone. Se il governo riconoscesse la situazione come tale, le Forze di Autodifesa nipponiche potrebbero essere autorizzate a usare la forza anche se il Giappone non fosse sotto attacco, in base al principio della difesa collettiva.

«Necessità di pace nello Stretto di Taiwan»

Giovedì, il viceministro degli Esteri cinese Sun Weidong ha convocato l'ambasciatore nipponico in Cina Kenji Kanasugi, ribadendo la richiesta alla premier per ritrattare le sue dichiarazioni «estremamente malevole». Il diplomatico nipponico, da parte sua, ha ribattuto che i commenti di Takaichi sono coerenti con la posizione attuale del governo, aggiungendo che il Giappone non ha alcuna intenzione di intervenire nella questione di Taiwan.

La postura su Taiwan «resta immutata», ha detto venerdì il governo di Tokyo in una dichiarazione pensata per stemperare le tensioni con Pechino. «La posizione su Taiwan è coerente con il Comunicato congiunto Giappone-Cina del 1972 – ha affermato il segretario di gabinetto Minoru Kihara in un briefing -. Ribadiamo con fermezza la necessità di pace e stabilità nello Stretto di Taiwan».

Nel frattempo, un portavoce del ministero della Difesa cinese ha dichiarato che se il Giappone dovesse intervenire militarmente nella questione di Taiwan, «subirebbe solo una schiacciante sconfitta contro l'Esercito popolare di liberazione cinese dalla volontà d'acciaio e pagherebbe un prezzo elevato».

I più letti

Gianni Rivera spiega perché l'Italia non è più una big e chi è l'unico in Serie A che lo fa ancora sognare
Un missile di soli 65 cm, prodotto su larga scala, potrebbe fermare i droni di Putin
L'Euro crolla al minimo storico sul franco, ecco il tasso di cambio
700'000 franchi in poco più di un mese: ecco dov'è uno dei radar più redditizi della Svizzera
Yakin ha scelto chi schierare di fianco a Xhaka, al posto di Freuler

Altre notizie

Stati Uniti. Le chance di un impeachment a Trump aumentano con il caso Epstein

Stati UnitiLe chance di un impeachment a Trump aumentano con il caso Epstein

Lo dice la polizia. «Nessuna intenzionalità»: lo schianto del bus a Stoccolma è stato un incidente

Lo dice la polizia«Nessuna intenzionalità»: lo schianto del bus a Stoccolma è stato un incidente

Almeno 15 feriti. Forte esplosione in una zona industriale di Buenos Aires

Almeno 15 feritiForte esplosione in una zona industriale di Buenos Aires