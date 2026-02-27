La Cina segue la situazione. KEYSTONE

Mentre il Medio Oriente torna a infiammarsi, la Cina non si limita a guardare: tra petrolio iraniano e immagini satellitari delle forze Usa, Pechino trasforma la crisi in un laboratorio strategico.

Mentre la tensione in Medio Oriente torna a salire, la Cina osserva con preoccupazione, ma anche con interesse strategico. In gioco c'è il petrolio iraniano, di cui una quota rilevante è destinata a Pechino.

Ma c'è anche un altro fronte, meno visibile, ma altrettanto rilevante: la possibilità di studiare da vicino i movimenti militari statunitensi in uno scenario di crisi reale. In questo contesto si inserisce MizarVision, società cinese di analisi di intelligence commerciale attiva dal 2021, che da circa due anni monitora e diffonde sui social immagini satellitari delle forze armate americane.

Satelliti puntati sulle forze americane

Negli ultimi mesi l'attività si è intensificata per frequenza e precisione. Di recente l'azienda ha mappato la portaerei Uss Gerald R. Ford, la più grande al mondo, partita dalla base Nato di Souda, a Creta, e diretta verso Israele. Le immagini non si limitano alle unità navali. Sono stati mostrati undici caccia F-22 Raptor schierati nella base israeliana di Uvda, ventidue velivoli militari nella base saudita di Prince Sultan e un significativo accumulo di forze sull'isola di Diego Garcia, nell'Oceano Indiano.

Una dimostrazione di capacità tecnologica che consente a Pechino di monitorare quasi in tempo reale asset di alto valore, comprese le forze Usa dislocate nelle basi alleate da cui potrebbe partire un'eventuale operazione contro Teheran, nonostante le resistenze di alcuni Paesi della regione.

Il sostegno indiretto a Teheran

Secondo diverse ricostruzioni, l'attività di MizarVision si sarebbe intensificata dopo la breve guerra dei dodici giorni tra Stati Uniti e Iran. Teheran acquista già tecnologia ed equipaggiamenti militari cinesi e sarebbe vicina a un accordo per missili da crociera antinave. Dopo il conflitto, tuttavia, sarebbe cresciuta la richiesta di sostegno strategico da parte della Repubblica islamica.

L'aiuto cinese non passerebbe solo attraverso forniture materiali, ma anche tramite la diffusione pubblica delle immagini satellitari dei movimenti statunitensi, uno strumento che indirettamente rafforza la capacità difensiva iraniana.

Ufficialmente Pechino continua a invocare de-escalation e moderazione, invitando tutti gli attori alla calma. Allo stesso tempo ha consigliato ai propri cittadini di lasciare l'Iran, segnale che la leadership non esclude un peggioramento dello scenario. In caso di attacco statunitense, l'intelligence cinese avrebbe comunque a disposizione un patrimonio informativo prezioso, utile non solo nell'immediato ma anche in prospettiva futura, ad esempio in un eventuale confronto su Taiwan.

Purghe ai vertici militari

Parallelamente, il Dragone deve fare i conti con le proprie dinamiche interne. A pochi giorni dalle 'Due sessioni', che porteranno a Pechino migliaia di delegati, il presidente Xi ha rimosso il ministro per la Gestione delle emergenze Wang Xiangxi a seguito di indagini per corruzione, e il Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo ha escluso dalla lista dei parlamentari diciannove funzionari, tra cui nove militari.

Tra i nomi figurano l'ex comandante della Marina Shen Jinlong e il comandante delle forze di terra Li Qiaoming. Una sorte toccata pochi giorni fa anche a Zhang Youxia, vicepresidente della Commissione militare centrale, e a Liu Zhenli, capo di Stato maggiore congiunto.

Crisi come banco di prova strategico

Mentre osserva le mosse Usa nel Golfo, Pechino consolida la stabilità interna e affina i propri strumenti di analisi. La crisi mediorientale non è solo un rischio energetico o diplomatico: è anche un banco di prova per la competizione strategica del futuro.