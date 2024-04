Una foto fornita dalle forze armate filippine mostra (dal basso in alto) la nave della marina filippina BRP Antonio Luna (FF-151), la nave della marina reale australiana HMAS Warramunga, la nave delle forze di autodifesa marittima giapponese JS Akebono e la nave della marina degli Stati Uniti USS Mobile (LCD-26) in formazione durante un'esercitazione navale multilaterale nel territorio delle Filippine, nel conteso Mar Cinese. KEYSTONE

Pechino ha mobilitato «pattuglie congiunte di combattimento navale e aereo nel mar Cinese meridionale», nello stesso giorno delle prime manovre congiunte di Stati Uniti, Giappone, Filippine e Australia tenute nelle acque al largo di Palawan, isola filippina di fronte dell'arcipelago delle Spratly dove è in netta salita la tensione tra Manila e Pechino.

SDA

«Tutte le attività militari che disturbano la stabilità nel mar Cinese meridionale sono sotto controllo», ha riferito una nota priva di dettagli diffusa a sorpresa in mattinata dal Comando del Teatro meridionale dell'Esercito popolare di liberazione, usando una formula inedita indirizzata al «Pacific Quad».

In serata, i Paesi del cosiddetto «Quadrilatero del Pacifico», altro schema statunitense per contenere la Cina, hanno concluso con successo «la prima attività cooperativa marittima multilaterale», hanno riferito i militari di Manila.

Il colonnello Xerxes Trinidad, capo degli Affari pubblici, ha confermato la nutrita presenza filippina (tre navi guidate dalla Brp Gregorio Del Pilar), oltre che dell'unità da combattimento americana Uss Mobile (più un aereo Poseidon P-8A da ricognizione, mentre il gruppo d'attacco della portaerei Uss Roosevelt è dato in navigazione di routine non troppo lontana), della fregata australiana Hmas Warramunga (più un P-8A) e del cacciatorpediniere nipponico JS Akebono.

Le risorse navali hanno condotto attività di comunicazione, tattiche e di rilevazione, dimostrando «l'impegno dei Paesi partecipanti a rafforzare la cooperazione regionale e internazionale a sostegno di un Indo-Pacifico libero e aperto con gli esercizi di interoperabilità marittima», ha aggiunto Trinidad.

«Collusione nella diplomazia politica»

Di parere contrario il Global Times, il tabloid nazionalista del Quotidiano del Popolo, la voce del Partito comunista cinese: «I pattugliamenti congiunti nel mar Cinese meridionale o la collusione nella diplomazia politica e nell'opinione pubblica internazionale da parte di Stati Uniti, Giappone e Filippine potrebbero portare a un deterioramento della sicurezza regionale e potenzialmente minacciare la sicurezza circostante della Cina», ha ammonito in un commento.

Le operazioni sono arrivate a pochi giorni dalla visita di Stato a Washington del premier giapponese Fumio Kishida: il bilaterale con il presidente Joe Biden del 10 aprile porterà, tra l'altro, al maggiore aggiornamento del patto sulla sicurezza dal 1950.

Il giorno successivo, invece, sarà la volta dell'inedito summit a tre con il presidente filippino Ferdinand Marcos jr. I leader discuteranno l'espansione della cooperazione in vari settori, compreso quello della difesa, puntando a costruire quella che Washington ha definito la «capacità collettiva» per migliorare nella regione il coordinamento della sicurezza.

Per altro verso, come ha riportato il Financial Times, Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia si apprestano ad avviare le trattative per espandere il patto di sicurezza Aukus lanciato come deterrenza nei confronti della Cina. Resta, in questo scenario di consolidamento delle alleanze, ancora da definire il maggiore coinvolgimento in schemi multilaterali della Corea del Sud, l'altro grande pilastro americano in Asia insieme al Giappone.

SDA