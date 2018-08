La CO2 ruba nutrienti ai raccolti, meno ferro e proteine

Jorge Mario Bergoglio è dal 13 marzo 2013 il 266esimo papa della Chiesa cattolica. Di nazionalità argentina, è nato a Buenos Aires il 17 dicembre del 1936. È anche l'ottavo sovrano di Città del Vaticano. Immagine: Keystone Bergoglio ha scelto, primo nella storia a farlo, il nome di Francesco, in onore di san Francesco d'Assisi. È nato da una famiglia di origini italiane. La carriera ecclesiastica comincia nel 1958, quando entra per la prima volta nel seminario di Villa Devoto, quartiere della capitale argentina. Nel 1963 si laurea in filosofia e per alcuni anni insegna nei collegi locali. Immagine: Keystone Nel 1992 viene nominato dall'allora papa Giovanni Paolo II vescovo ausiliare di Buenos Aires; nel 1997 diventa quindi arcivescovo e nel 1998 viene fatto cardinale. Immagine: Keystone Bergoglio non è diventato papa dopo la morte del suo predecessore: papa Benedetto XVI, infatti, ha deciso di abbandonare il pontificato. Francesco è diventato così il primo gesuita a guidare la Chiesa cattolica. Immagine: Keystone Nel 2013 il papa si è lanciato in una serie di riforme, a cominciare da quelle della Curia, dell'Istituto per le opere di religione (lo IOR, organismo finanziario del Vaticano) e del codice penale. Ha inoltre creato una commissione con l'obiettivo di individuare le modifiche necessarie per migliorare la vigilanza sulla gestione economica dell'apparato statale. Immagine: Keystone Un impegno particolarmente importante, da parte di papa Francesco, è quello che ha profuso per condannare i casi di pedofilia emersi all'interno della Chiesa. Immagine: Keystone In questa foto è in compagnia della cancelliera tedesca Angela Merkel, dopo la messa inaugurale tenuta a piazza San Pietro, a Roma, il 19 marzo 2013. Alla celebrazione erano presenti decine di capi di Stato e di governo provenienti da tutto il mondo. Immagine: Keystone Papa Francesco è stato anche oggetto di pesanti accuse giunte in particolare da un giornalista argentino, Horacio Virbitsky, secondo il quale il comportamento di Bergoglio in Argentina, durante il periodo della dittatura militare a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, non sarebbe stato sempre limpido. Immagine: Keystone Tutte le accuse sono state tuttavia smentite con forza dalla Santa Sede e anche dalle associazioni dei familiari delle vittime della dittatura nonché dal premio Nobel per la pace Perez Esquivel. Nessuna accusa ha portato inoltre a procedimenti giudiziari nei confronti di Bergoglio. Immagine: Keystone In questa fotografia è ritratto assieme a dei giovani durate i mesi del Giubileo della misericordia, avviato dallo stesso papa Francesco l'8 dicembre 2015. Immagine: Keystone Ha pubblicato nel corso del suo pontificato due encicliche: «Lumen fidei» e «Laudato si'», quest'ultima ispirata al Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi. Immagine: Keystone In questa immagine il papa è sulla scaletta di un aereo, all'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. È il 12 maggio 2017 e si sta imbarcando per un viaggio in Portogallo. Immagine: Keystone Nel corso del suo pontificato, papa Bergoglio ha visitato sette Paesi europei (Albania, Turchia, Grecia, Bosnia Erzegovina, Polonia, Svezia e, appunto, Portogallo). Sono 25 invece i viaggi apostolici effettuati al di fuori del Vecchio Continente: tra questi quelli in Brasile, Palestina, Iseaele, Bolivia, Cuba, Stati Uniti, Kenya, Egitto, Birmania. Immagine: Keystone Da quando è diventato papa, Francesco si è contraddistinto per uno stile poco tradizionalista e spesso al di fuori dei protocolli. Celebre rimarrà la prima parola pronunciata di fronte alla folla a piazza San Pietro dopo la fumata bianca: si è presentato con un semplice e colloquiale «buonasera». Lo stile-Bergoglio è rimasto intatto da allora. Immagine: Keystone

La Chiesa in passato non ha saputo affrontare in maniera adeguata varie forme di abusi. Lo ha detto papa Francesco nell'udienza generale, durante la quale ha ripercorso la sua recente visita in Irlanda.

"Oltre alla grande gioia", il pontefice ha dovuto anche "farsi carico del dolore e dell'amarezza per le sofferenze causate in quel Paese da varie forme di abusi, anche da parte di membri della Chiesa, e del fatto che le autorità ecclesiastiche in passato non abbiano saputo affrontare in maniera adeguata questi crimini".

"Un segno profondo ha lasciato l'incontro con alcuni sopravvissuti, erano otto; e a più riprese - ha detto il Papa all'udienza generale parlando del suo recente viaggio in Irlanda - ho chiesto perdono al Signore per questi peccati, per lo scandalo e il senso di tradimento procurati".

"I vescovi irlandesi - ha continuato - hanno intrapreso un serio percorso di purificazione e riconciliazione con coloro che hanno sofferto abusi, e con l'aiuto delle autorità nazionali hanno stabilito una serie di norme severe per garantire la sicurezza dei giovani. E poi, nel mio incontro con i vescovi, li ho incoraggiati nel loro sforzo per rimediare ai fallimenti del passato con onestà e coraggio, confidando nelle promesse del Signore e contando sulla profonda fede del popolo irlandese, per inaugurare una stagione di rinnovamento della Chiesa in Irlanda".

