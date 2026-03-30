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Ecco le conseguenze Il Parlamento israeliano approva la legge sulla pena di morte ai terroristi

SDA

30.3.2026 - 20:17

Il parlamento israeliano ha approvato il disegno di legge che prevede la pena di morte per le persone condannate per terrorismo. (Foto archivio)
Il parlamento israeliano ha approvato il disegno di legge che prevede la pena di morte per le persone condannate per terrorismo. (Foto archivio)
Keystone

La Knesset ha approvato in lettura finale la legge che introduce la pena di morte in Israele per atti di terrorismo, passata con 62 voti a favore e 48 contrari.

Keystone-SDA

30.03.2026, 20:17

30.03.2026, 20:21

Il premier Benyamin Netanyahu ha votato a favore, uno dei partiti ultraortodossi della coalizione si è opposto, mentre la legge ha incassato il sostegno del partito di opposizione di Avigdor Lieberman.

Secondo il testo, è passibile di condanna a morte «chi uccide intenzionalmente una persona nell'ambito di un atto di terrorismo, con l'intento di negare l'esistenza dello Stato di Israele».

Il testo finale prevede che il tribunale abbia la facoltà di convertire la pena in ergastolo, nonché di imporre la pena capitale anche se non richiesta dall'accusa e senza che sia necessaria unanimità tra i giudici.

Misura che colpisce ingiustamente i palestinesi sotto occupazione militare

La misura, secondo gli alleati europei di Israele, colpisce ingiustamente i palestinesi sotto occupazione militare. Stando a Reuters, la legge include disposizioni che prevedono la pronuncia della sentenza entro 90 giorni senza diritto alla clemenza.

La misura è stata ideata da Itamar Ben-Gvir, il ministro della sicurezza nazionale di estrema destra che, insieme ad altri ferventi sostenitori, ha indossato spille a forma di cappio sul bavero della giacca nel periodo precedente al voto.

I critici del disegno di legge sostengono che esso miri ai palestinesi della Cisgiordania, ordinando ai tribunali militari nei territori occupati di infliggere la pena di morte nei casi di omicidio di israeliani, salvo in «circostanze speciali».

Secondo le organizzazioni per i diritti umani, tali tribunali giudicano esclusivamente palestinesi e hanno un tasso di condanne vicino al 100%.

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