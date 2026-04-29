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Medio Oriente Il Pentagono: «La guerra contro l'Iran finora è costata 25 miliardi»

SDA

29.4.2026 - 18:00

Le missioni di guerra sono state numerose.
Le missioni di guerra sono state numerose.
Keystone

La guerra in Iran è costata finora agli Stati Uniti 25 miliardi di dollari, in gran parte a causa delle decine di migliaia di bombe e missili utilizzati.

Keystone-SDA

29.04.2026, 18:00

29.04.2026, 18:08

Lo ha detto il controllore del dipartimento della difesa, Jay Hurst, in un'audizione al Congresso. È la prima volta che il Pentagono fornisce pubblicamente una stima dei costi dell'operazione militare «Epic fury».

Da parte sua il capo degli stati maggiori congiunti Usa, il generale Dan Caine, ha detto che 14 soldati americani sono morti dall'inizio dell'operazione militare contro l'Iran. Il conteggio ufficiale del Pentagono, aggiornato ad oggi, parla però solo di 13.

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