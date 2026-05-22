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Stati Uniti Il Pentagono pubblica una seconda tranche di 64 file legati agli UFO

SDA

22.5.2026 - 17:05

L'Area 51 è una base militare statunitense nel deserto del Nevada, nota soprattutto per le teorie del complotto sugli UFO.
L'Area 51 è una base militare statunitense nel deserto del Nevada, nota soprattutto per le teorie del complotto sugli UFO.
Keystone

Il Pentagono ha pubblicato una serie di 64 file su ufo o uap (unidentified anomalous phenomena), svelando una seconda tranche di documenti che include una testimonianza diretta del 2025 di un ufficiale dell'intelligence che lo ha lasciato «praticamente senza parole».

Keystone-SDA

22.05.2026, 17:05

22.05.2026, 17:08

I file, che possono essere consultati sul sito web militare dedicato messo a punto dal Dipartimento della DIfesa, seguono l'ordine esecutivo di inizio anno del presidente Donald Trump sulla diffusione del materiale.

La seconda tranche comprende sei pdf, sette file audio e 51 video che documentano incontri tra 'fenomeni anomali non identificati' (Uap) e velivoli militari, con immagini sgranate accompagnate da descrizioni dettagliate.

La pubblicazione arriva due settimane dopo che il Pentagono ha caricato sul sito il primo gruppo di documenti, foto e video, comprensivi di pagine declassificate dei fascicoli ufo dell'Fbi, resoconti di strani incontri da parte di piloti militari, dispacci diplomatici su incidenti in tutto il mondo e foto delle missioni NASA.

I 51 video della seconda pubblicazione comprendono filmati a infrarossi sgranati, tipici delle riprese effettuate da telecamere e sensori militari, un tipo di filmato ormai familiare negli ultimi anni.

Nella descrizione di accompagnamento, il Pentagono ha precisato che i filmati erano stati richiesti da alcuni deputati della Camera a marzo. I video sono stati rinvenuti dall'All-domain Anomaly Resolution Office, l'ufficio militare responsabile delle indagini sugli avvistamenti di uap.

Il Pentagono ha sottolineato che «molti di questi materiali non dispongono» di descrizioni su quando e dove siano stati probabilmente ripresi.

Un video in particolare sembra mostrare il momento in cui un aereo da caccia ha abbattuto un oggetto non identificato sopra il Lago Huron nel 2023, un incidente di alto profilo avvenuto dopo che un pallone spia cinese aveva sorvolato gli Stati Uniti.

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