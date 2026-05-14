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Stati Uniti Il Pentagono sospende l'invio di 4000 soldati americani in Europa

SDA

14.5.2026 - 17:01

Il dispiegamento in Europa di circa 4000 militari americani della brigata «Black Jack» è stato sospeso.
Il dispiegamento in Europa di circa 4000 militari americani della brigata «Black Jack» è stato sospeso.
sda

Il dispiegamento in Europa di circa 4000 militari americani della brigata «Black Jack» è stato sospeso. Lo riferisce il sito specializzato Stars and Stipes citando un funzionario del Pentagono.

Keystone-SDA

14.05.2026, 17:01

14.05.2026, 17:07

Il reparto era partito da Fort Hood, in Texas, una settimana fa, per una missione in Poloni e altre zone sul fianco orientale della Nato della durata di circa nove mesi. Tuttavia, il piano è stato bloccato, nonostante la maggior parte dell'equipaggiamento dell'unità sia già stata spedita in Europa.

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