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Elezioni generali In Perù Keiko Fujimori consolida il primato con quasi il 17%

SDA

14.4.2026 - 07:15

La candidata alla presidenza del Perù Keiko Fujimori.
La candidata alla presidenza del Perù Keiko Fujimori.
Keystone

Con il 62% delle schede scrutinate, Keiko Fujimori di Forza Popolare mantiene saldamente la leadership nella corsa presidenziale per le elezioni generali in Perù, attestandosi al 16,9%, con quasi due milioni di voti validi.

Keystone-SDA

14.04.2026, 07:15

14.04.2026, 07:46

Lo ha reso noto l'Ufficio nazionale per i processi elettorali, l'Onpe, nell'ultimo aggiornamento diffuso alle 20 locali di lunedì e riportato dai principali media peruviani.

Se da un lato Fujimori consolida la prima posizione, l'attenzione resta concentrata sulla battaglia per il secondo posto, che determinerà chi affronterà la figlia dell'ex presidente Alberto Fujimori al secondo turno previsto il prossimo 7 giugno.

Rafael López Aliaga di Renovación Popular occupa al momento la seconda piazza, con il 13,7% delle preferenze, tallonato da Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno, fermo al 12,4%, una differenza pari a 140mila voti.

Nessun candidato ha raggiunto la soglia del 50% necessaria per vincere al primo turno.

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