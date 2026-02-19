  1. Clienti privati
Eletto dal Parlamento Balcázar a sorpresa nuovo presidente ad interim del Perù

SDA

19.2.2026 - 07:33

José María Balcázar dovrà tentare di riportare la governabilità nel paese andino logorato da continue crisi istituzionali.
José María Balcázar dovrà tentare di riportare la governabilità nel paese andino logorato da continue crisi istituzionali.
Keystone

Il Perù ha un nuovo capo di Stato provvisorio. In un contesto di forte instabilità politica, il Parlamento ha eletto José María Balcázar, che guiderà la nazione dopo la destituzione del predecessore José Jerí.

Keystone-SDA

19.02.2026, 07:33

19.02.2026, 07:43

La nomina è giunta inaspettata: Balcázar, 83 anni, avvocato e deputato vicino alla tradizione marxista-leninista del suo partito, Perú Libre (stessa formazione di Pedro Castillo), ha sconfitto al secondo turno María del Carmen Alva, grande favorita. La vittoria è stata possibile grazie al sostegno della sinistra e di altre forze parlamentari moderate.

Il nuovo presidente è chiamato a guidare il paese andino fino all'insediamento del nuovo capo dello Stato, previsto per il 28 luglio, in seguito alle elezioni generali del 12 aprile, e dovrà tentare di riportare la governabilità nel paese logorato da continue crisi istituzionali.

