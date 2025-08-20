  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Politica La Corte costituzionale del Perù ferma le indagini su Boluarte

SDA

20.8.2025 - 09:57

Tutti i fascicoli aperti contro la presidente peruviana Dina Boluarte rimarranno congelati fino al termine del suo mandato, tra poco meno di un anno.
Tutti i fascicoli aperti contro la presidente peruviana Dina Boluarte rimarranno congelati fino al termine del suo mandato, tra poco meno di un anno.
Keystone

La Corte costituzionale del Perù ha ordinato la sospensione immediata di tutte le inchieste in corso contro la presidente Dina Boluarte.

Keystone-SDA

20.08.2025, 09:57

20.08.2025, 11:34

Nella sentenza si afferma che «i capi di Stato non possono essere indagati mentre sono in carica eccetto per reati per i quali la Costituzione ne prevede la rimozione».

Il tribunale ha accolto in questo modo un ricorso della presidente che si trova al centro di diverse inchieste della Procura generale sia per la morte di almeno 59 persone durante l'ondata di proteste di dicembre del 2022 contro la rimozione e l'arresto dell'ex presidente Pedro Castillo oltre che per presunto arricchimento illecito.

La sentenza della Corte costituzionale stabilisce che tutti questi fascicoli rimarranno congelati fino al termine del mandato di Boluarte, il 28 luglio 2026.

I più letti

William e Kate si trasferiscono in una nuova casa, i vicini costretti ad andarsene
La toccante storia della leggenda del surf: «I miei figli erano diventati degli estranei»
Amanda Lear denuncia HBO per il documentario «Enigma», ecco perché
Verso la reunion dei Maneskin, anche se il motivo sarebbe poco romantico...
L'ex campione di sci Roland Collombin è malato di cancro: «Ho paura di morire»

Altre notizie

USA-Israele. Trump: «Netanyahu è un eroe di guerra. Credo di esserlo anch'io»

USA-IsraeleTrump: «Netanyahu è un eroe di guerra. Credo di esserlo anch'io»

Trasporto aereo. Gli assistenti di volo di Air Canada fermano lo sciopero dopo 3 giorni

Trasporto aereoGli assistenti di volo di Air Canada fermano lo sciopero dopo 3 giorni

Medio Oriente. Katz, ministro della difesa d'Israele, approva il piano per l'occupazione di Gaza City

Medio OrienteKatz, ministro della difesa d'Israele, approva il piano per l'occupazione di Gaza City