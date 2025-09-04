L'ex presidente peruviano Alejandro Toledo (foto d'archivio) Keystone

L'ex presidente peruviano Alejandro Toledo (2001-2006) è stato condannato a 13 anni e 4 mesi di carcere per riciclaggio nell'ambito del caso Ecoteva, seconda condanna a suo carico per reati di corruzione commessi durante il mandato.

Keystone-SDA SDA

La nona Corte penale di Lima ha accertato che Toledo ha riciclato fondi illeciti provenienti da tangenti delle multinazionali Odebrecht e Camargo Correa attraverso la società Ecoteva, creata in Costa Rica dalla suocera di Toledo, Eva Fernenbug.

I soldi sono stati utilizzati per acquistare immobili a Lima e Punta Sal, un villaggio costiero situato lungo l'Oceano Pacifico nella regione di Tumbes, nel nord del Perù.

Toledo, 79 anni, è detenuto nel carcere Barbadillo dove sconta già una condanna di 20 anni per le tangenti Odebrecht ma potrà richiedere la detenzione domiciliare per motivi umanitari al compimento degli 80 anni, il 28 marzo del prossimo anno.