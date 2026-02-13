  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

America latina Perù, raccolte le firme sufficienti per cacciare il presidente Jerí

SDA

13.2.2026 - 09:26

Il presidente ad interim José Jerí.
Il presidente ad interim José Jerí.
Keystone

Il Congresso peruviano ha raggiunto un punto di svolta nella crisi politica che coinvolge il presidente interino José Jerí.

Keystone-SDA

13.02.2026, 09:26

13.02.2026, 09:28

Sono state raccolte le 78 firme necessarie per convocare una sessione plenaria straordinaria e dibattere la mozione di censura che potrebbe portare alla sua rimozione immediata.

La decisione nasce dallo scandalo legato a incontri non dichiarati tra Jerí e un imprenditore cinese, Yang Zhihua, avvenuti in un'abitazione privata e catturati da telecamere di sicurezza.

Sebbene il presidente abbia minimizzato l'accaduto, sostenendo di essersi recato lì per motivi personali come «mangiare cibo cinese», le spiegazioni non hanno convinto i legislatori, che sospettano favoritismi o atti illeciti.

Trattandosi di un presidente incaricato (in quanto ex capo del Congresso che ha assunto la guida del Paese dopo la destituzione di Dina Boluarte), la procedura per la sua rimozione è più snella rispetto a una classica «vacancia».

Basteranno 66 voti a favore della censura contro l'ufficio di presidenza del Parlamento per far decadere Jerí dal suo ruolo di capo dello Stato, aprendo così un nuovo capitolo di incertezza a pochi mesi dalle elezioni generali previste per il 2026.

I più letti

Julia Simon, dalla condanna per furto a una compagna di squadra ai due ori olimpici
Fatto di sangue a Gnosca, la polizia trova due cadaveri
Sudditi inorriditi: «C'è del marcio nel Regno». Ecco perché la Norvegia era importante per il pedofilo Epstein
Gli automobilisti stranieri «beccati» col radar spingono al limite il sistema giudiziario
Dopo la caduta nel super-G, a Breezy Johnson arriva la proposta di matrimonio

Altre notizie

Conflitti. Stando al Cremlino, la settimana prossima ci saranno nuovi negoziati tra Russia, Ucraina e Stati Uniti

ConflittiStando al Cremlino, la settimana prossima ci saranno nuovi negoziati tra Russia, Ucraina e Stati Uniti

Mamma di un'anchor della NBC. L'FBI aumenta a 100.000 dollari la ricompensa per informazioni su Nancy Guthrie, l'84enne rapita

Mamma di un'anchor della NBCL'FBI aumenta a 100.000 dollari la ricompensa per informazioni su Nancy Guthrie, l'84enne rapita

Stati Uniti. Due morti in una sparatoria nell'Università della Carolina del Sud

Stati UnitiDue morti in una sparatoria nell'Università della Carolina del Sud