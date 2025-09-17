  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Proteste Perù, già 1600 i turisti evacuati dal Machu Picchu

SDA

17.9.2025 - 19:55

Turisti evacuati dal Machu Picchu.
Turisti evacuati dal Machu Picchu.
Keystone

Proseguono le evacuazioni di turisti dall'area del sito archeologico peruviano di Machu Picchu a seguito delle forti proteste della popolazione locale che rivendica maggiori benefici dai proventi delle visite al sito.

Keystone-SDA

17.09.2025, 19:55

17.09.2025, 20:00

Lo riferisce il rappresentante del Difensore Civico di Cusco, Oscar Luque, che stima in 1.600 il totale dei turisti evacuati durante una pausa concordata delle proteste che riprenderanno oggi.

Tra gli stranieri trasferiti, riferisce Luque, figurano cittadini francesi, giapponesi, americani, polacchi, brasiliani, tedeschi e portoghesi.

I disordini hanno preso il via lunedì con il blocco della ferrovia che collega Cusco con la cittadella incaica da parte della popolazione locale riunita nel 'Fronte di Difesa degli Interessi di Machu Picchu'.

I manifestanti chiedono che una nuova compagnia si occupi del trasporto in autobus tra la stazione ferroviaria e il sito archeologico, dopo la scadenza di una concessione trentennale.

Patrimonio dell'Umanità dal 1983, Machu Picchu accoglie una media di 4.500 visitatori al giorno, tra cui un gran numero di stranieri.

I più letti

Carlos Alcaraz ha trovato l'amore? Ecco chi sarebbe la nuova fiamma
Trump a Windsor, Carlo III lo accoglie come un re e mette in piedi un grande show
Lugano e Losanna si dividono la posta in un pareggio caotico
Un uomo e due bambini bruciano vivi in una Tesla a causa delle porte retrattili
L'ennesimo video scatena preoccupazione sulla salute mentale di Britney Spears

Altre notizie

Medio Oriente. L'Idf continua a colpire Gaza, 400'000 le persone in cammino. Israele e USA pianificano di spartirsi la terra

Medio OrienteL'Idf continua a colpire Gaza, 400'000 le persone in cammino. Israele e USA pianificano di spartirsi la terra

Medio Oriente-Ue. L'Europa sanziona Israele, ma è solo una goccia nel mare

Medio Oriente-UeL'Europa sanziona Israele, ma è solo una goccia nel mare

Regno Unito-USA. Trump a Windsor, Carlo III lo accoglie come un re e mette in piedi un grande show

Regno Unito-USATrump a Windsor, Carlo III lo accoglie come un re e mette in piedi un grande show

«Blocchiamo tutto». Cortei e scioperi, la Francia si prepara al giovedì nero. 80'000 i poliziotti in allerta

«Blocchiamo tutto»Cortei e scioperi, la Francia si prepara al giovedì nero. 80'000 i poliziotti in allerta