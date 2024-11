Joe Biden ha graziato due tacchini secondo l'usanza del Giorno del Ringraziamento. Gli attivisti hanno colto l'occasione per criticare la pena di morte. Keystone/EPA/Yuri Gripas/POOL

Joe Biden ha graziato la vita a otto tacchini durante il suo mandato. Tuttavia gli attivisti lo criticano per non aver graziato nessun condannato a morte.

tjnj Jan-Niklas Jäger

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo un'antica tradizione, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha graziato la vita a due tacchini in occasione della festa del Ringraziamento.

Il fatto che il presidente in carica non abbia graziato nessun condannato a morte durante il suo mandato è una spina nel fianco degli attivisti.

Questi hanno colto l'occasione del Thansksgiving Day per richiamare l'attenzione su questo fatto.

Il numero di esecuzioni eseguite in base alle leggi federali potrebbe tornare ad essere elevato sotto il futuro presidente Donald Trump.

13 delle 16 esecuzioni effettuate in base alla legge federale dalla reintroduzione della pena di morte sono state eseguite durante il primo mandato del tycoon. Mostra di più

È tradizione consolidata negli Stati Uniti che il presidente in carica grazi uno o più tacchini durante il Giorno del Ringraziamento. Joe Biden ha salvato la vita di altri due animali in questo modo lunedì scorso. In totale, ne ha salvati otto durante il suo mandato.

Gli attivisti contro la pena di morte stanno sfruttando questa statistica per criticare aspramente il democratico. «Negli Stati Uniti sono stati salvati più tacchini dai piatti che persone dal braccio della morte», si legge in un messaggio della Prison Policy initiative su Instagram.

Previste più esecuzioni sotto Trump

Probabilmente gli attivisti non hanno scelto il momento della protesta solo per la festività americana. Anche la presidenza di Donald Trump, che inizierà il prossimo gennaio, ha avuto un ruolo importante.

Durante il primo mandato del repubblicano, 13 persone sono state giustiziate in base alla legge federale, 16 in totale da quando la pena di morte è stata reintrodotta nel 1976. Le altre tre condanne a morte sono state eseguite durante il mandato di George W. Bush.

L'amministrazione Biden ha temporaneamente sospeso le esecuzioni durante il suo mandato. Secondo gli attivisti, questo non è sufficiente: coloro che non sono stati graziati in anticipo hanno maggiori probabilità di essere giustiziati sotto Trump.

Tuttavia l'organizzazione non si batte per una grazia incondizionata dopo la quale i condannati verrebbero rilasciati. Piuttosto, secondo gli attivisti, le condanne a morte dovrebbero essere commutate in ergastolo.