L'ex presidente peruviano Pedro Castillo (foto d'archivio) sda

La Sezione penale speciale della Corte Suprema del Perù ha condannato l'ex presidente Pedro Castillo (2021-2022) a 11 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione per cospirazione finalizzata alla ribellione, in relazione all'annuncio del 7 dicembre 2022 con cui dichiarò lo scioglimento del Parlamento e l'intervento del massimo organo giuridico del Paese andino.

Keystone-SDA SDA

La stessa pena è stata inflitta all'ex premier Betssy Chávez, rifugiatasi all'inizio di novembre nell'Ambasciata del Messico a Lima, e all'ex ministro dell'Interno Willy Huerta. Lo riportano i principali media peruviani.

Il tribunale ha inoltre disposto una riparazione civile di 12 milioni di soles, pari a 3,1 milioni di euro, per danni extra-patrimoniali: l'importo dovrà essere versato in solido da Castillo, Chávez, Huerta e Aníbal Torres, ex capo del gabinetto di consulenti della Presidenza del Consiglio condannato a 6 anni e 8 mesi.

Castillo, in detenzione preventiva dal dicembre 2022, è stato invece assolto dalle accuse di abuso di potere e turbativa dell'ordine pubblico.

L'ex maestro e sindacalista marxista eletto a sorpresa alla presidenza nel 2021, continuerà a scontare la pena nel carcere speciale di Barbadillo, dove si trovano già detenuti Ollanta Humala, Alejandro Toledo e, da ieri, Martín Vizcarra, tutti e tre anche loro ex presidenti del Perù.