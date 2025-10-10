  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Perù Il Parlamento approva il via libera all'impeachment della presidente Boluarte

SDA

10.10.2025 - 07:48

Il Parlamento peruviano ha votato per avviare una procedura di destituzione contro la presidente Dina Boluarte.
Il Parlamento peruviano ha votato per avviare una procedura di destituzione contro la presidente Dina Boluarte.
Keystone

Il Parlamento peruviano ha approvato misure per dare il via libera alla procedura di impeachment contro la presidente Dina Boluarte, mentre il Paese è alle prese con proteste antigovernative e difficoltà economiche.

Keystone-SDA

10.10.2025, 07:48

10.10.2025, 08:18

La maggioranza dei parlamentari ha approvato quattro mozioni di vacanza presentate contro la leader 63enne, che accusano di «incapacità morale permanente» di ricoprire la carica assunta nel 2022, secondo quanto riportato da una trasmissione pubblica del voto.

I parlamentari peruviani hanno convocato Boluarte per un processo di impeachment poco prima di mezzanotte di ieri. Il presidente del Congresso José Jeri ha spiegato che «questa decisione sarà comunicata al presidente della Repubblica affinché possa esercitare personalmente il suo diritto alla difesa o essere assistita da un avvocato per un massimo di 60 minuti».

I più letti

Ecco quello che in Svizzera è vietato fare al volante, potrebbe costarvi caro
Emanuele Filiberto sfida lo Stato: vuole i gioielli della Corona. Ecco di cosa si tratta
Victoria Beckham rompe il silenzio su uno dei capitoli più dolorosi della sua vita
Jennifer Aniston: «Per 20 anni ho lottato contro l'infertilità. Han criticato senza sapere»
Ecco perché il mondo del tennis è di nuovo in subbuglio

Altre notizie

Striscia di Gaza. Netanyahu: «L'accordo era impossibile prima, lo impediva Hamas»

Striscia di GazaNetanyahu: «L'accordo era impossibile prima, lo impediva Hamas»

C'è odore di inganno. Fox News intervista un estremista mascherato, ma qualcosa non quadra...

C'è odore di ingannoFox News intervista un estremista mascherato, ma qualcosa non quadra...

Guerra in Ucraina. Kiev: «Black out nella capitale e in nove regioni del Paese»

Guerra in UcrainaKiev: «Black out nella capitale e in nove regioni del Paese»