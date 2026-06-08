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Ballottaggio Presidenziali in Perù, è un serrato testa a testa tra Fujimori e Sanchez

SDA

8.6.2026 - 13:15

Ancora incerto l'esito delle presidenziali.
Ancora incerto l'esito delle presidenziali.
Keystone

Con l'87% delle schede scrutinate nel ballottaggio per le presidenziali peruviane, è testa a testa fra Keiko Fujimori e Roberto Sánchez. La candidata conservatrice ha finora ottenuto il 50,84% dei voti, il suo rivale progressista il 49,16%.

Keystone-SDA

08.06.2026, 13:15

08.06.2026, 13:31

I dati sono riportati dal sito web dell'Ufficio nazionale dei processi elettorali (Onpe) e confermano l'equilibrio ipotizzato sin dai primi exit poll. In messaggi ai propri sostenitori la notte scorsa, entrambi i politici hanno invitato a difendere il voto e ad attendere i risultati ufficiali.

La mappa elettorale descrive un Paese diviso. Sánchez (Juntos por el Perú, sinistra) avrebbe infatti vinto soprattutto nelle zone rurali e andine, mentre Fujimori (Fuerza Popular, destra) in quelle urbane, fra cui la capitale Lima.

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