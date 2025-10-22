Da settimane il Perù è scosso da proteste contro il governo e il parlamento. Keystone

Il presidente ad interim del Perù, José Jeri, ha annunciato ieri sera lo stato di emergenza a Lima e nel vicino porto di Callao dopo settimane di proteste antigovernative contro la corruzione e la criminalità organizzata.

Keystone-SDA SDA

«Lo stato di emergenza approvato dal Consiglio dei ministri entrerà in vigore questa mezzanotte e durerà 30 giorni nella metropoli di Lima e Callao», ha dichiarato Jeri in un discorso alla nazione trasmesso dalla televisione di Stato. In base allo stato di emergenza, il governo può inviare l'esercito a pattugliare le strade e limitare la libertà di riunione e altri diritti.

Il paese sudamericano è scosso dalle proteste da settimane e all'inizio di questo mese i legislatori hanno votato per mettere sotto accusa la presidente Dina Boluarte, che i critici hanno ritenuto responsabile dell'aumento della criminalità e accusata di corruzione.

«La criminalità è aumentata in modo sproporzionato negli ultimi anni, causando immenso dolore a migliaia di famiglie e ostacolando ulteriormente il progresso del paese. Ma questo è finito. Oggi iniziamo a cambiare la narrazione dell'insicurezza in Perù», ha affermato Jeri.