Donald Trump ha definito «molto buono» il messaggio sulla rete sociale X con cui il ministro degli esteri dell'Iran Seyed Araghchi ha chiarito che il protocollo d'intesa non è mai stato così vicino. Keystone

Il presidente statunitense Donald Trump continua a pensare che l'accordo con l'Iran possa essere firmato nel fine settimana o lunedì. Lo riporta il sito di notizie politiche statunitense Axios facendo riferimento a un'intervista con l'inquilino della Casa Bianca.

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Trump ha definito «molto buono» il messaggio sulla rete sociale X con cui il ministro degli esteri dell'Iran Seyed Araghchi ha chiarito che il protocollo d'intesa (o memorandum of understanding) non è mai stato così vicino.

Nell'intervista, il presidente ha riferito di aver preteso chiarimenti pubblici in merito alle notizie diffuse dai media iraniani sull'accordo e che Teheran si è scusata in privato per «aver diffuso informazioni false».

Intanto la Svizzera si è offerta come sede per l'eventuale firma di un protocollo d'intesa tra gli Stati Uniti e l'Iran, «qualora le due parti dovessero concordarlo», ha indicato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) a Keystone-ATS.

Il DFAE si mobilita

La Confederazione è «in stretto contatto» con i due paesi.

Berna «è pienamente mobilitata», ha ricordato Nicolas Bideau, responsabile della comunicazione del Dipartimento diretto da Ignazio Cassis.

«Il DFAE sta svolgendo un ruolo di mediatore per sostenere gli sforzi volti alla stipula di un memorandum of understanding destinato a consolidare la tregua e ad aprire la strada a una distensione nel contesto del conflitto» tra Teheran e Washington, ha aggiunto.

La diplomazia elvetica «ha proposto la Svizzera come sede per un'eventuale firma, qualora le parti dovessero concordarla», ha aggiunto.