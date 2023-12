Vengono dalla Siberia e si sono lasciati alle spalle tutta la loro vita, i loro amici e le loro famiglie. Ora formano un'unità delle forze armate ucraine, in azione contro gli invasori russi. Cosa li spinge?

Hai fretta? blue News riassume per te Il Battaglione Siberiano è un'unità di esuli russi dell'esercito ucraino.

I volontari sono russi, ma appartengono anche alle minoranze etniche del Paese, generalmente oppresse.

Il controllo di sicurezza dei membri può durare fino a un anno.

L'obiettivo del Battaglione Siberiano è quello di rovesciare Vladimir Putin. Mostra di più

La guerra di aggressione di Vladimir Putin in Ucraina ha gettato un giovane russo, ora noto come Karabas, in una profonda disperazione. Sconvolto dalle immagini di ciò che stava accadendo agli ucraini nei territori occupati dai russi, decise di agire - contro la Russia, la sua patria, il suo Paese.

Karabas sapeva, come dice lui stesso, che si trattava di un passo drastico. Fece i bagagli e partì per unirsi alle truppe ucraine nella loro lotta contro gli invasori. Ci volle quasi un anno prima che arrivasse il momento.

Il combattente Karabas di Mosca non vuole avere nulla a che fare con la «Russia fascista di Putin». Keystone

Oggi Karabas fa parte del Battaglione Siberiano, un'unità composta da russi e ufficialmente parte dell'esercito ucraino - a differenza di altri gruppi di combattimento con russi, come la Legione Russa per la Libertà e il Corpo Volontari Russi. I membri del battaglione provengono per lo più da minoranze etniche dell'Estremo Oriente russo e sperano di contribuire alla cacciata di Putin dal potere.

«Sono stato deluso dai miei connazionali»

«Sono stato deluso dai miei stessi connazionali», ha dichiarato Karabas all'agenzia di stampa AP questa settimana, a margine delle esercitazioni di tiro in un campo innevato vicino a Kiev. «Questo è il motivo per cui sono voluto venire qui a combattere per un'Ucraina libera».

Le minoranze etniche russe sono coinvolte nel Battaglione Siberiano. EPA

Quando la Russia ha lanciato la guerra di aggressione il 24 febbraio 2022, è rimasto inorridito nel vedere come la maggior parte dei russi che conosceva sostenesse ciecamente Putin o non si preoccupasse della guerra. A volte, racconta Karabas, la sua tristezza era così opprimente che piangeva.

Come altri combattenti del battaglione, ha parlato a condizione di usare solo il suo soprannome militare. Karabas e i suoi compagni hanno fatto molta strada. I combattenti del battaglione devono sottoporsi a lunghi controlli di sicurezza, che a volte durano anche un anno, prima di essere addestrati e schierati in prima linea nell'Ucraina orientale.

Minoranze oppresse

Karabas si è recato dapprima in Armenia. Lì ha cercato amici ucraini e ha imparato la loro lingua, che ora parla correntemente. Non si lascia sfuggire nemmeno una parola di russo. Uno dei suoi compagni, chiamato Holod, dice apertamente di voler vedere il governo di Putin rovesciato.

Il combattente Holod dalla Siberia (quarto da destra) vuole vedere il regime di Putin cadere come i suoi compagni. YouTube/Euronews

«Se ciò accadrà, potremo parlare di vittoria. La Russia [in tal caso] smetterà almeno di essere una fonte di aggressione improvvisa», dice Holod. Altri membri dell'unità provenienti dalla Siberia orientale sperano che una vittoria ucraina li avvicini a un altro obiettivo, la fine del controllo politico di Mosca sulla loro regione, una delle più povere della Russia.

I combattenti delle comunità etniche yakut e buryat lamentano razzismo e oppressione e chiedono l'indipendenza. I russi come Karabas si sono lasciati alle spalle tutta la loro vita familiare, così come le loro famiglie e i loro amici.

Battaglione con 300 uomini

Hanno dovuto fuggire in un Paese terzo prima di raggiungere l'Ucraina, dove è iniziato il lungo processo di integrazione nelle forze armate ucraine. Ma dicono di non aver avuto altra scelta.

I membri del Battaglione Siberiano vengono forografati a Kiev il 13 dicembre. Keystone

Il battaglione, composto da poche decine di membri, è stato formato sei mesi fa. I leader militari ucraini sperano che altri russi si uniscano al battaglione e, in base alle richieste ricevute finora, parlano di un obiettivo di 300 combattenti russi.

Alcuni membri del battaglione sono già stati trasferiti nelle vicinanze di Avdiivka, una città controllata dagli ucraini nella regione di Donetsk che le forze di Putin stanno da tempo cercando di conquistare.

Karabas dice che ci devono essere «decine, centinaia di migliaia» di russi come lui, pronti a combattere a fianco dell'Ucraina. «Penso che dovremmo averne molti di più [di queste persone]».

Vasilisa Stepanenko, AP/phi