Pestaggi, solitudine e fame nei racconti degli ostaggi, ma anche partite a carte con le guardie

Dopo 738 giorni, gli ultimi ostaggi sono stati rilasciati. Ora hanno raccontato ai media israeliani la loro esperienza a Gaza. -/IDF/AP/dpa

Pestaggi, disperazione, piccoli gesti: gli ostaggi di Gaza hanno vissuto un'esperienza da montagne russe tra violenza e scintille di umanità durante il loro rapimenti durato più di due anni. Anche i palestinesi si lamentano della crudeltà subita durante la detenzione israeliana.

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo due anni, gli ultimi ostaggi di Hamas sono stati liberati e sono tornati in Israele.

Ora stanno raccontando le loro esperienze, che vanno dalla violenza e dalla fame ai piccoli gesti umani.

D'altra parte, anche i prigionieri palestinesi rilasciati si lamentano dei maltrattamenti subiti durante la detenzione israeliana. Mostra di più

Avinatan Or tiene la sua fidanzata Noa Argamani così stretta tra le braccia come se non volesse mai più lasciarla andare. È stato appena rilasciato dopo due anni di prigionia da parte di Hamas. Il governo israeliano ha pubblicato le foto dei due, per i quali si sono conclusi due anni di incubo.

Noa e Avinatan sono stati brutalmente strappati durante l'attacco di Hamas al festival musicale Nova, il 7 ottobre 2023. La straziante registrazione video del rapimento fece allora il giro del mondo.

In mezzo alla carneficina, Noa ha gridato disperatamente per Avinatan, tendendogli le braccia un'ultima volta prima di essere catturata da due terroristi in moto e condotta verso la Striscia di Gaza.

Ora la 32enne è stata liberata insieme agli altiri 19 ostaggi ancora in vita. Avinatan ha saputo che Noa è sopravvissuta ed è stata liberata dall'esercito israeliano solo nel giugno 2024, quando è stato a sua volta rilasciato. 738 giorni di incertezza, paura, fame e violenza.

Solitudine e disperazione

Prima di allora, mesi interminabili di angosciante solitudine. È stato da solo per tutto il tempo senza mai vedere un altro ostaggio, come hanno riferito i parenti ai media israeliani. Aveva perso fino al 40% del suo peso corporeo.

Anche altri rilasciati hanno raccontato di torture fisiche e psicologiche, solitudine, disperazione, paura e fame nei tunnel bui di Hamas. Ma anche di momenti di convivenza con le loro guardie e di piccoli gesti umani.

Momenti di umanità

Omri Miran giocava spesso a carte con i suoi rapitori e si occupava del loro benessere fisico. «A volte cucinava per i suoi rapitori e loro erano entusiasti della sua cucina», ha raccontato il fratello Nadav al sito di notizie «ynet».

«Sapeva esattamente quale data, quale giorno fosse e da quanto tempo fosse in cattività», ha aggiunto il fratello.

Anche altri membri della famiglia hanno riferito di questi momenti di convivenza umana. Ad esempio, quando i terroristi avevano bisogno di un giocatore in più per una partita a carte, portavano gli ostaggi da loro, come ha raccontato un familiare.

Diverse guardie parlavano in ebraico agli ostaggi.

I tedeschi-israeliani sono stati separati

I fratelli tedesco-israeliani Gali e Ziv Berman sono stati separati durante la prigionia e completamente isolati dal mondo esterno. Hanno raccontato che c'erano periodi con cibo sufficiente e poi mesi di fame.

Entrambi, tenuti vicini senza sapere l'uno dell'altro, avevano anche sentito l'esercito israeliano operare nel loro quartiere.

Tra polvere e macerie

I rapitori sarebbero stati particolarmente brutali nel trattare Matan Angerest. La madre Anat Angerest ha dichiarato all'emittente televisiva «Channel 12» di aver subito «torture molto gravi» per il fatto di essere stato rapito come soldato, affermando che finora le aveva raccontato ben poco.

Ricorda i pesanti bombardamenti dell'esercito israeliano, gli aerei che volavano sopra le loro teste, i muri che crollavano accanto a loro e il fatto che spesso si trovasse circondato da polvere e macerie, cercando di sollevarsi dal suolo e sopravvivere.

I palestinesi acclamano i liberati

Scene emozionanti si sono svolte anche all'arrivo dei palestinesi liberati. Circondati da folle di persone, i residenti hanno applaudito i liberati mentre scendevano dagli autobus della Croce Rossa.

In conformità con l'accordo di cessate il fuoco con Hamas, Israele ha dovuto rilasciare circa 1'700 palestinesi arrestati nella Striscia di Gaza e circa 250 prigionieri, alcuni dei quali erano stati condannati all'ergastolo.

I prigionieri a lungo termine erano stati condannati per reati gravi come l'omicidio e il coinvolgimento in attacchi terroristici contro gli israeliani.

Uno di loro è stato riconosciuto colpevole dello stupro e dell'omicidio di una 13enne nel 1989. Un altro è stato condannato come mente di un attentato suicida a Beersheva nel 2004, in cui sono rimaste uccise 16 persone.

Segnalazioni di maltrattamenti

Delle persone rilasciate hanno raccontato di essere state maltrattate: «I soldati sono venuti nel cuore della notte e ci hanno versato dell'acqua addosso. Ci hanno torturato in ogni modo possibile», ha detto il fotoreporter Shadi Abu Sido dalla Striscia di Gaza dopo 20 mesi di detenzione.

Altri ex detenuti hanno raccontato alla «CNN» di medici che li hanno picchiati. Un uomo di 45 anni ha dichiarato che non c'erano cure per le ferite o le malattie.

L'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani aveva già accusato Israele nel 2024 di detenere migliaia di palestinesi della Striscia di Gaza «in condizioni deplorevoli». All'epoca, l'ufficio aveva riferito di maltrattamenti e torture.

Almeno 53 persone sono morte sotto la custodia israeliana.