Il presidente americano Donald Trump stringe la mano all'omologo sudcoreano Lee Jae Myung davanti alla corona offertagli da quest'ultimo Keystone

Seul ha raggiunto un accordo sui dettagli di un accordo commerciale con gli Usa: lo riportano i media Usa citando il capo dello staff presidenziale sudcoreano per le politiche, Kim Yong-beom, dopo il bilaterale tra il presidente Lee Jae Myung e Donald Trump.

L'intesa ridurrà i dazi automobilistici dal 25% al 15%, la stessa aliquota del concorrente giapponese, e prevede un'aliquota tariffaria sui chips non sfavorevole rispetto alla rivale Taiwan. Dei 350 miliardi di dollari di investimenti richiesti da Trump, 200 miliardi saranno erogati cash e 150 tramite la cooperazione nella cantieristica, guidata da aziende sudcoreane.

L'investimento di 200 miliardi di dollari sarà erogato nell'arco di molti anni, con un investimento annuo limitato a 20 miliardi di dollari a seconda del progresso del Progetto. Kim ha aggiunto che tale limite renderà la situazione gestibile per il mercato valutario sudcoreano, che era la principale preoccupazione di Seul quando le è stato chiesto inizialmente di pagare 350 miliardi di dollari in contanti.

L'accordo sulla struttura principale dell'accordo commerciale di luglio aveva ridotto i dazi reciproci al 15%, ma l'esportazione di automobili dalla Corea del Sud era ancora soggetta a un'aliquota tariffaria del 25% e i dettagli dell'accordo non sono stati definiti fino all'incontro tra Trump e Lee a margine del vertice Apec.