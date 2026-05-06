Pete Hegseth e sua moglie Jennifer Rauchet alla Casa Bianca il 6 aprile. Keystone

Sono 24 gli ufficiali di alto rango licenziati dal Segretario della difesa statunitense Pete Hegseth da quando è in carica al Pentagono. Le minoranze sono colpite in modo sproporzionato. Allo stesso tempo, sta radunando amici e parenti intorno a sé: ora si porterebbe addirittura la moglie alle riunioni.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Pete Hegseth ha licenziato 24 militari di alto livello dal febbraio 2025, tra cui persone molto rispettate e decorate.

Sono presi di mira soprattutto donne e persone di colore.

Il segretario della difesa si poterebbe addirittura la moglie Jennifer Rauchet alle riunioni del Pentagono e si farebbe consigliare dal fratello e dall'avvocato.

Un veterano ha criticato aspramente la «purga tra gli ufficiali», che dovrebbero creare «forze armate ideologicamente pure». Mostra di più

Pete Hegseth sta facendo piazza pulita al dipartimento della difesa: l'ondata di dimissioni o pensionamenti forzati di ufficiali di alto livello è «senza precedenti», osserva il «The Guardian».

Alcuni media fanno già paragoni con le purghe di Joseph Stalin nell'Unione Sovietica, come si legge ad esempio sul «The Observer».

Dal febbraio 2025 sono state colpite 24 persone: il primo è stato il licenziamento di Charles Brown Jr, che nel 2020 era ancora nella lista del Times delle 100 persone più influenti al mondo.

Il generale era stato nominato durante il primo mandato di Donald Trump e, in qualità di presidente del Joint Chiefs of Staff, fungeva da collegamento tra l'esercito e la politica.

Prima di essere confermato dal Senato, il successore di Brown Jr ha dovuto essere rapidamente promosso da generale a tre stelle a generale a quattro stelle, oltre a uscire dalla pensione: i critici hanno negato l'idoneità di Dan Caine all'incarico, scrive il «The Guardian».

La moglie e il fratello al Pentagono

Questo schema è continuato negli ultimi 15 mesi: Hegseth si è sempre più isolato con questo comportamento al Pentagono, riporta il giornale britannico, che avrebbe appreso l'indiscrezione da fonti interne.

Il segretario frequenta sempre più spesso amici e parenti al lavoro.

Hegseth fired our Generals. And now is bringing Kid Rock to the Pentagon address our military??? These people are deeply unserious.



[image or embed] — Rep. Melanie Stansbury (NM-01) (@repstansbury.bsky.social) 29. April 2026 um 02:09

Se ne sono accorti anche i colleghi dell'«Independent»: «Pete Hegseth ora porta la moglie alle riunioni del Pentagono dopo aver licenziato alti funzionari», titola il portale liberale.

Secondo l'articolo, Jennifer Rauchet partecipa alle riunioni del dipartimento. La coppia si conosce dai giorni trascorsi insieme a «Fox News», dove lei lavorava come produttrice.

Hegseth è stato precedentemente sposato con altre due donne. Rauchet ha tre figli da un precedente matrimonio e anche il suo nuovo marito ne ha tre.

Insieme hanno avuto una figlia nel 2017 e stanno crescendo un totale di sette figli. I due si sono sposati nel 2019 al Trump National Golf Club di Colts Neck, nel New Jersey, come riporta «People».

…in “sharing” by leaking attack plans to his wife, brother, and lawyer. .•Bottom Line• Hegseth must be held accountable for his abject recklessness and repeated breaches of national security. Hegseth isn’t serving the American people. Hegseth’s serving America’s foes.



[image or embed] — Stephanie Kennedy (@wordswithsteph.bsky.social) 2. Mai 2025 um 06:46

La «paura e la paranoia» di Hegseth

Oltre alla moglie, Hegseth porta al lavoro anche il fratello Phil, che ha nominato suo consulente, e l'avvocato Tim Parlatone.

Quest'ultimo ha rappresentato in precedenza sia il 45enne che Donald Trump in tribunale, ed è stato anche il motivo delle domande critiche ricevute durante l'ultima audizione di Hegseth al Congresso.

Secondo il «The Guardian», ci sono voci che dicono che il capo del Pentagono ha «paura ed è paranoico» che il presidente possa licenziarlo: come ex membro della Guardia Nazionale senza esperienza di combattimento, non è esattamente un predestinato per il suo incarico.

Per questo si circonda di confidenti. Come il miliardario Steve Feinberg, che come suo vice dirige il dipartimento, per il quale lavorano 2,1 milioni di militari e 770'000 dipendenti pubblici.

REED: The direction from your behavior is an intense interest in Christianity and nationalism and in not recognizing the talents of women and non-white gentlemen. That's the wrong direction



HEGSETH: I am not ashamed of my faith in Jesus Christ pic.twitter.com/ru660ARkQg — Aaron Rupar (@atrupar) April 30, 2026

Chi non sta al passo viene licenziato. Secondo il giornale britannico, il 60% di questi casi riguarda soldati neri o donne.

Tra le persone colpite ci sono l'ammiraglio Lisa Franchetti e il pluridecorato generale Randy George, licenziato in aprile perché si sarebbe rifiutato di rimuovere due uomini e due donne di colore dalla lista delle prossime promozioni.

«Vogliono creare forze armate ideologicamente pure»

«Perché il rispettabilissimo generale George è stato licenziato?», ha chiesto la democratica Chrissy Houlahan durante l'udienza congressuale del 29 aprile. Hegseth ha evitato di parlare dei motivi «per rispetto di questi ufficiali».

«Tuttavia è molto difficile cambiare la cultura del dipartimento che è stata distrutta da prospettive sbagliate», ha detto prima di dare una risposta.

«Quindi lei sta dicendo che il generale George ha distrutto la cultura?», ha continuato Houlahan. «In questa amministrazione ci siamo liberati di molti ufficiali di alto livello perché avevamo bisogno di una nuova leadership», ha detto Hegseth.

Hegseth refuses to say why General George was fired.



“Well, as with any moves we make with general officers, first of all, I thank them for their service.”



“My impression is you thanked him by a text or a phone call. You didn't even do it to his face.” pic.twitter.com/NgKIxFgayQ — Acyn (@Acyn) April 29, 2026

«Si trattava di un'epurazione di ufficiali e di dare la caccia ai cosiddetti woke officers a livello senior», ha spiegato al «The Guardian» l'ex maggior generale dell'esercito Paul Eaton.

«Vogliono creare forze armate ideologicamente pure, asservite al presidente e al suo segretario della difesa e il cui giuramento è più rivolto a una persona che alla Costituzione».

Eaton ritiene che la leadership dell'esercito statunitense sia stata «sostanzialmente danneggiata»: «È un ambiente davvero malsano quando si ha paura di dire la propria opinione. E non solo di dire la verità al potere, ma anche di difendere le forze armate da decisioni stupide».