Il presidente colombiano Gustavo Petro Keystone

Il presidente della Colombia Gustavo Petro alza ulteriormente il tono dello scontro con Washington attaccando frontalmente Donald Trump definendolo «maleducato e ignorante verso la Colombia» per le recenti accuse di collusioni con il narcotraffico.

Keystone-SDA SDA

In un post su X, il capo di Stato definisce sottolinea che «mai la Colombia è stata irrispettosa con gli Usa, anzi ha sempre apprezzato la loro cultura» ma rimarca la distanza ideologica da Trump. «Io non faccio affari come lei, sono socialista, credo nell'aiuto e nel bene comune», afferma. «Non sono un uomo d'affari, e ancor meno sono un narcotrafficante, nel mio cuore non c'è avidità», né la «brama tipica del capitalismo e dei mafiosi».

Le dichiarazioni giungono dopo giorni di tensioni crescenti. Trump aveva accusato Petro di favorire la produzione massiccia di droga e minacciato dazi e tagli agli aiuti statunitensi. Bogotà ha reagito richiamando l'ambasciatore negli Stati Uniti e valutando ulteriori misure diplomatiche. Il duello verbale apre un nuovo fronte nelle relazioni già messe alla prova da divergenze sulla strategia antidroga.