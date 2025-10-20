  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco perché Petro attacca Trump: «Maleducato e ignorante verso la Colombia»

SDA

20.10.2025 - 16:30

Il presidente colombiano Gustavo Petro
Il presidente colombiano Gustavo Petro
Keystone

Il presidente della Colombia Gustavo Petro alza ulteriormente il tono dello scontro con Washington attaccando frontalmente Donald Trump definendolo «maleducato e ignorante verso la Colombia» per le recenti accuse di collusioni con il narcotraffico.

Keystone-SDA

20.10.2025, 16:30

20.10.2025, 16:42

In un post su X, il capo di Stato definisce sottolinea che «mai la Colombia è stata irrispettosa con gli Usa, anzi ha sempre apprezzato la loro cultura» ma rimarca la distanza ideologica da Trump. «Io non faccio affari come lei, sono socialista, credo nell'aiuto e nel bene comune», afferma. «Non sono un uomo d'affari, e ancor meno sono un narcotrafficante, nel mio cuore non c'è avidità», né la «brama tipica del capitalismo e dei mafiosi».

Le dichiarazioni giungono dopo giorni di tensioni crescenti. Trump aveva accusato Petro di favorire la produzione massiccia di droga e minacciato dazi e tagli agli aiuti statunitensi. Bogotà ha reagito richiamando l'ambasciatore negli Stati Uniti e valutando ulteriori misure diplomatiche. Il duello verbale apre un nuovo fronte nelle relazioni già messe alla prova da divergenze sulla strategia antidroga.

I più letti

Rolex fa piazza pulita: i rivenditori indipendenti di orologi devono sparire
La sbalorditiva signora Grabow, vincitrice dell'Ironman delle Hawaii a... 80 anni
Attentato sventato? L'FBI scopre una postazione da caccia puntata verso l'Air Force One di Trump
A soli 32 anni questo ucraino si gode la pensione in Thailandia: ecco come ci è riuscito
Mogol svela tutti i segreti di Lucio Battisti: tra musica, libertà e polemiche

Altre notizie

In Florida. Attentato sventato? L'FBI scopre una postazione da caccia puntata verso l'Air Force One di Trump

In FloridaAttentato sventato? L'FBI scopre una postazione da caccia puntata verso l'Air Force One di Trump

Dopo 20 anni di socialismo. La svolta moderata della Bolivia con Rodrigo Paz: «Riapriremo al mondo»

Dopo 20 anni di socialismoLa svolta moderata della Bolivia con Rodrigo Paz: «Riapriremo al mondo»

Democrazia. Osservatori Osce, gravi lacune sulle leggi elettorali in Macedonia del Nord

DemocraziaOsservatori Osce, gravi lacune sulle leggi elettorali in Macedonia del Nord