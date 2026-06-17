Le petroliere iraniane hanno oltrepassato il perimetro del blocco navale statunitense. (foto simbolica) Keystone

La piattaforma di monitoraggio marittimo TankerTrackers ha riportato che alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi.

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Ciò a due giorni dalla firma di un accordo tra Iran e USA prevista per venerdì sul Bürgenstock, in Svizzera.

«Almeno due superpetroliere appartenenti alla National Iranian Tanker Company (NITC), denominate Diona e Hero 2, hanno oltrepassato il perimetro del blocco navale statunitense trasportando un totale di 3,8 milioni di barili di petrolio greggio iraniano», ha riferito il sito web aggiungendo in seguito che anche una terza petroliera «con 1 milione di barili di petrolio» aveva oltrepassato il confine.

«Si tratta delle prime esportazioni di greggio dell'Iran in due mesi», ha concluso TankerTrackers citando dati di tracciamento digitali corroborati da immagini satellitari.