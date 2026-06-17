  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Le petroliere iraniane oltrepassano la zona di blocco imposta dagli USA

SDA

17.6.2026 - 07:01

Le petroliere iraniane hanno oltrepassato il perimetro del blocco navale statunitense. (foto simbolica)
Le petroliere iraniane hanno oltrepassato il perimetro del blocco navale statunitense. (foto simbolica)
Keystone

La piattaforma di monitoraggio marittimo TankerTrackers ha riportato che alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi.

Keystone-SDA

17.06.2026, 07:01

17.06.2026, 07:49

Ciò a due giorni dalla firma di un accordo tra Iran e USA prevista per venerdì sul Bürgenstock, in Svizzera.

«Almeno due superpetroliere appartenenti alla National Iranian Tanker Company (NITC), denominate Diona e Hero 2, hanno oltrepassato il perimetro del blocco navale statunitense trasportando un totale di 3,8 milioni di barili di petrolio greggio iraniano», ha riferito il sito web aggiungendo in seguito che anche una terza petroliera «con 1 milione di barili di petrolio» aveva oltrepassato il confine.

«Si tratta delle prime esportazioni di greggio dell'Iran in due mesi», ha concluso TankerTrackers citando dati di tracciamento digitali corroborati da immagini satellitari.

I più letti

Un'intensa ondata di caldo sta per arrivare sulla Svizzera. Lanciato l'allarme canicola di grado 3
Dalla gloria al declino: ecco la brutta fine di 9 giocatori francesi campioni del mondo nel 2018
Il vincitore democratico Graham Platner non è un politico qualunque: tatuaggio nazista, messaggi osceni alle donne...
Spiagge vietate ai bambini? Volano scintille tra Caterina Balivo e Vladimir Luxuria
Messi trascina l'Argentina e aggancia il record di Klose - L'Austria supera la Giordania

La guerra in Medio Oriente

Guerra in Medio Oriente. L'intesa tra Iran e USA si firmerà venerdì sul Bürgenstock. Pechino rimane scettico

Guerra in Medio OrienteL'intesa tra Iran e USA si firmerà venerdì sul Bürgenstock. Pechino rimane scettico

Medio Oriente. Al Arabiya rivela i punti dell'intesa tra Iran e USA

Medio OrienteAl Arabiya rivela i punti dell'intesa tra Iran e USA

Medio Oriente. Trump: «Hormuz riaperto da venerdì, l'Iran sta rimuovendo le mine»

Medio OrienteTrump: «Hormuz riaperto da venerdì, l'Iran sta rimuovendo le mine»

Altre notizie

Giustizia. Brasile: Eduardo Bolsonaro condannato a oltre 4 anni per il golpe del padre

GiustiziaBrasile: Eduardo Bolsonaro condannato a oltre 4 anni per il golpe del padre

Corsa al Senato nel Maine. Il vincitore democratico Graham Platner non è un politico qualunque: tatuaggio nazista, messaggi osceni alle donne...

Corsa al Senato nel MaineIl vincitore democratico Graham Platner non è un politico qualunque: tatuaggio nazista, messaggi osceni alle donne...

Libano-Israele. Trump va in contropiede sulla questione Hezbollah: «Se ne occupi la Siria», ma Riad non apprezza

Libano-IsraeleTrump va in contropiede sulla questione Hezbollah: «Se ne occupi la Siria», ma Riad non apprezza