E accusa l'Europa Pezeshkian all'Onu: «L'Iran non proverà mai a costruire la bomba nucleare»

SDA

24.9.2025 - 18:38

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian nel suo intervento all'80esima Assemblea Generale dell'Onu
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian nel suo intervento all'80esima Assemblea Generale dell'Onu
Keystone

«L'Iran non ha mai cercato e non proverà mai a costruire la bomba nucleare, non cercheremo mai armi di distruzione di massa». Lo ha detto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian parlando all'80esima Assemblea Generale Onu.

Keystone-SDA

24.09.2025, 18:38

24.09.2025, 18:48

Il leader di Teheran ha accusato l'Europa di «dipingere falsamente se stessa come parte in regola» con l'accordo sul nucleare.

«Nessuno nel mondo – ha poi detto Masoud Pezeshkian – è al sicuro dall'aggressione del regime israeliano. Puntano a imporre la pace con la forza», ha affermato, definendo il premier Benjamin Netanyahu «un criminale». Il leader di Teheran ha ricordato quello che non va nel mondo, dal genocidio a Gaza agli attacchi di Israele e Usa all'Iran che, ha detto, sono stati «un grave tradimento della diplomazia».

