Era a capo dell'Intelligence iraniana. (Foto d'archivio) Keystone

Il governo di Teheran ha confermato la morte del ministro dell'Intelligence Esmail Khatib.

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«Il vile assassinio dei miei cari colleghi Esmail Khatib, Ali Larijani e Aziz Nasirzadeh, insieme ad alcuni membri delle loro famiglie e al loro seguito, ci ha profondamente addolorati. Esprimo le mie condoglianze al grande popolo iraniano per il martirio di due membri del governo, del Segretario dell'Assemblea del Popolo e dei comandanti militari e dei Basij. Sono certo che il loro cammino proseguirà con ancora maggiore forza». Lo scrive su X il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, confermando la morte del ministro dell'Intelligence e ricordando quelle precedenti del segretario del Consiglio di sicurezza nazionale Larijani e del ministro della Difesa Nasirzadeh.