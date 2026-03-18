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Medio Oriente Teheran conferma la morte del ministro dell'Intelligence iraniana Esmail Khatib.

SDA

18.3.2026 - 16:10

Era a capo dell'Intelligence iraniana. (Foto d'archivio)
Era a capo dell'Intelligence iraniana. (Foto d'archivio)
Keystone

Il governo di Teheran ha confermato la morte del ministro dell'Intelligence Esmail Khatib.

Keystone-SDA

18.03.2026, 16:10

18.03.2026, 16:12

«Il vile assassinio dei miei cari colleghi Esmail Khatib, Ali Larijani e Aziz Nasirzadeh, insieme ad alcuni membri delle loro famiglie e al loro seguito, ci ha profondamente addolorati. Esprimo le mie condoglianze al grande popolo iraniano per il martirio di due membri del governo, del Segretario dell'Assemblea del Popolo e dei comandanti militari e dei Basij. Sono certo che il loro cammino proseguirà con ancora maggiore forza». Lo scrive su X il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, confermando la morte del ministro dell'Intelligence e ricordando quelle precedenti del segretario del Consiglio di sicurezza nazionale Larijani e del ministro della Difesa Nasirzadeh.

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