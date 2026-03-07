16.44

Il ministero della difesa del Regno Unito ha dichiarato che la HMS Prince of Wales, una delle due portaerei di punta della Gran Bretagna, è stata posta in stato di preparazione avanzata in vista di un possibile dispiegamento in Medio Oriente.

«Da gennaio - ha affermato un portavoce, ripreso dai media britannici - stiamo rafforzando la presenza militare del Regno Unito in Medio Oriente e abbiamo già dispiegato capacità per proteggere il popolo britannico e i nostri alleati nella regione, tra cui Typhoon, jet F-35, sistemi di difesa aerea e 400 unità di personale in più a Cipro».

«Dall'inizio degli attacchi - ha aggiunto il portavoce - abbiamo avuto jet britannici in volo per abbattere i droni e abbiamo inviato ulteriori risorse nella regione per rafforzare ulteriormente le nostre difese aeree, tra cui altri Typhoon e elicotteri Wildcat dotati di missili anti-droni.

La HMS Prince of Wales è sempre stata in stato di massima allerta e stiamo aumentando la preparazione della portaerei, riducendo il tempo necessario per salpare per qualsiasi operazione».