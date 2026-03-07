Servizi
Swisscom
Ticker Medio Oriente Pfister: «Con la guerra pericoli anche per la Svizzera» - Anche il SIC mette in guardia da attentati
Sara Matasci
8.3.2026
Sabato 28 febbraio, Israele e gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco «preventivo» contro l'Iran nel quale è rimasta uccisa la Guida Suprema Ali Khamenei. Al suo posto è stato eletto il figlio Mojtaba. Tutti gli aggiornamenti nel live-ticker di blue News.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Sabato 28 febbraio Israele e gli Stati Uniti hanno dato il via a un attacco congiunto all'Iran, nel quale è stata uccisa la Guida Suprema Ali Khamenei. Al suo posto è stato eletto il figlio Mojtaba.
- Sui domenicali il consigliere federale Martin Pfister critica gli Stati belligeranti nella guerra in Medio Oriente e mette in guardia: «Anche in Svizzera sussiste il rischio che si verifichino attentati».
- Nella notte su domenica Stati Uniti e Israele hanno colpito cinque impianti petroliferi nella capitale iraniana e nei dintorni.
- Danneggiato un impianto di desalinizzazione dell'acqua in Bahrein.
- «È un giorno molto triste», ma la morte è «parte della guerra». Lo ha detto il presidente americano Donald Trump dopo aver accolto i caduti nel conflitto con l'Iran alla base di Dover, in Delaware.
- Nelle prossime re si terrà la riunione per l'elezione della prossima Guida Suprema, che disegnerà la linea futura dell'Iran.
- L'Iran si scusa con i Paesi vicini: «Non vi prenderemo più di mira, a meno di venire attaccati»
- Sono ancora 4'000 gli svizzeri bloccati nella regione.
Qui trovate il ticker delle prime tre giornate della guerra avviata da Stati Uniti e Israele contro Iran.
-
LivetickerNuovi contributi
-
Liveticker finito
-
12.51
Quasi 120 iraniani sfollati dal Libano su un aereo russo
Oltre 100 iraniani, tra cui alcuni diplomatici, sono stati evacuati da Beirut durante la notte su un aereo russo: lo ha riferito all'AFP un funzionario libanese.
«Un totale di 117 iraniani, tra cui diplomatici e personale dell'ambasciata, sono stati evacuati su un aereo russo partito da Beirut durante la notte traieri e oggi», ha dichiarato il funzionario a condizione di anonimato.
L'evacuazione arriva dopo che giovedì il governo libanese ha vietato qualsiasi attività del Corpo delle Guardie rivoluzionarie Iraniane, uno dei principali sostenitori del gruppo militante libanese Hezbollah.
-
12.28
«Gli Emirati attaccano per la prima volta in Iran»
«Gli Emirati Arabi Uniti hanno attaccato per la prima volta in Iran». Lo riferiscono i media israeliani sottolineando che l'attacco ha preso di mira un impianto di desalinizzazione iraniano.
Israele ritiene che il raid sia, per il momento, solo un segnale al regime iraniano, tuttavia, se gli attacchi di Teheran dovessero intensificarsi, esiste una reale possibilità - riferiscono i media israeliani - che gli Emirati si uniscano al conflitto in modo limitato.
Il Ministero della difesa degli Emirati intanto ha annunciato su X che «le difese aeree hanno rilevato 17 missili balistici, di cui 16 distrutti, mentre uno è caduto in mare. Rilevati anche 117 droni, di cui 113 intercettati e 4 caduti nel territorio nazionale».
Il ministero ha affermato di essere pienamente preparato ad affrontare qualsiasi minaccia e che risponderà con fermezza a qualsiasi tentativo di minare la sicurezza del paese, garantendo la protezione della sua sovranità, sicurezza e stabilità e salvaguardando i suoi interessi e le sue capacità nazionali.
-
11.57
Macron domani in visita di «solidarietà» a Cipro
Il presidente francese Emmanuel Macron si recherà domani a Cipro per «testimoniare la solidarietà della Francia» con lo Stato membro dell'Unione europea, bersaglio negli scorsi giorni di droni e missili iraniani. Lo ha reso noto l'Eliseo.
Nella città di Paphos Macron vedrà il presidente cipriota Nikos Christodoulides e il premier greco Kyriakos Mitsotakis.
«L'incontro servirà a rafforzare, insieme ai nostri partner europei, la sicurezza intorno a Cipro e nel Mediterraneo orientale, contribuendo alla de-escalation nella regione», ha dichiarato la presidenza francese.
-
11.33
Anche il SIC mette in guardia da attentati iraniani in Svizzera
Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) ritiene probabili azioni di ritorsione di ogni tipo da parte dell'Iran in Svizzera. Possibili obiettivi sarebbero istituzioni israeliane, ebraiche e americane.
«Il SIC ritiene probabile che i servizi segreti iraniani, i loro rappresentanti o reti criminali incaricate dall'Iran compiano azioni in Europa e in Svizzera», ha dichiarato oggi la portavoce del Servizio, Linda von Burg, all'agenzia Keystone-ATS, confermando un articolo pubblicato dal settimanale «SonntagsBlick».
La Confederazione è considerata un importante teatro operativo per i servizi segreti e offre numerosi obiettivi.
Secondo von Burg, l'Iran potrebbe sferrare «attacchi asimmetrici contro obiettivi israeliani, ebraici e americani in Svizzera».
Oltre a possibili attacchi terroristici, si intendono anche atti di sabotaggio, campagne di disinformazione, manifestazioni e attacchi informatici. Il pericolo non proviene solo dal regime stesso, ma anche dai suoi alleati come Hezbollah o Hamas.
-
11.12
Raid dell'esercito israeliano contro una flotta di F-14 a Isfahan
Caccia israeliani hanno colpito ieri un numero imprecisato di F-14 iraniani all'aeroporto di Isfahan: lo annuncia l'esercito (IDF).
Gli F-14 erano stati acquistati decenni fa dagli USA, prima dell'avvento della rivoluzione khomeinista, e la flotta rappresentava il pilastro della difesa aerea iraniana.
L'IDF ha affermato di aver preso di mira anche i sistemi di rilevamento e di difesa aerea dell'Iran. «Continueranno a colpire tutti i sistemi del regime terroristico iraniano in tutto il paese e amplieranno la loro superiorità aerea», ha affermato l'esercito israeliano.
I residenti parlano di una notte di pesanti bombardamenti in tutta la città: «sono stati presi di mira circa 40-50 obiettivi, è stato davvero terrificante», ha detto alla CNN un abitante di Isfahan. L'uomo ha affermato che sono state colpite diverse strutture e infrastrutture, definendola un'"operazione infernale".
Intanto media locali riferiscono che stamattina gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato alcune località nei pressi della città di Yazd (centro), e in queste zone sono state udite delle esplosioni.
-
10.43
In Iraq un drone ha preso di mira una base militare USA
In Iraq un drone ha invece preso di mira una base militare statunitense vicino all'aeroporto internazionale di Erbil, nella regione curda (nord), secondo al-Jazeera, il cui corrispondente ha riferito di un fuoco antiaereo dopo aver udito diverse esplosioni.
Le difese aeree, ha aggiunto l'emittente qatariota, sembravano aver intercettato il drone. Non ci sono stati commenti immediati da parte di funzionari statunitensi o iracheni.
Intanto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha avvertito che se i nemici dell'Iran «cercheranno di usare qualsiasi paese per attaccare o invadere il nostro territorio, saremo costretti a rispondere a quell'attacco. Rispondere non significa avere controversie con quel paese o voler danneggiare la sua popolazione: risponderemmo per necessità», ha detto Pezeshkian in dichiarazioni trasmesse oggi dalla tv di Stato.
Ieri il presidente si era scusato con i paesi vicini che ospitano basi militari statunitensi per gli attacchi sul loro territorio.
-
10.31
Danneggiato un impianto di desalinizzazione dell'acqua in Bahrein
Un attacco di drone iraniano ha danneggiato un impianto di desalinizzazione dell'acqua in Bahrein, hanno annunciato le autorità di Manama.
«L'aggressione iraniana bombarda casualmente obiettivi civili e causa danni materiali a un impianto di desalinizzazione dell'acqua a seguito di un attacco con drone», recita una nota ufficiale.
Teheran aveva precedentemente accusato gli Stati Uniti di aver colpito uno dei propri impianti di desalinizzazione da una base in Bahrein.
Da parte sua il Ministero della difesa saudita ha annunciato stanotte che un attacco con un drone contro il quartiere diplomatico della capitale Riad è stato sventato, aggiungendo che la neutralizzazione del velivolo non ha causato danni materiali o feriti tra la popolazione civile.
-
10.23
Torre in fiamme a Kuwait City dopo l'attacco con droni
Un enorme incendio ha avvolto una torre a Kuwait City in seguito ad attacchi di droni nelle prime ore di oggi. Anche altri paesi del Golfo sono stati nuovamente presi di mira nella notte.
Il rogo a Kuwait City è scoppiato in una sede governativa gestita dall'Istituto pubblico per la sicurezza sociale, scrive il «Guardian». Il dipartimento ha affermato che «l'edificio principale dell'organizzazione è stato preso di mira, con conseguenti danni materiali». L'incendio sembra ora sotto controllo.
Nella notte droni hanno attaccato i serbatoi di carburante all'aeroporto internazionale del Kuwait, ha dichiarato il Ministero della difesa. «Le Forze armate kuwaitiane hanno risposto a un'ondata di droni ostili che hanno penetrato lo spazio aereo del paese. I serbatoi di carburante dell'aeroporto internazionale del Kuwait sono stati attaccati da droni», ha scritto su X un portavoce del dicastero denunciando l'attacco come mirato a «infrastrutture critiche».
Pochi minuti dopo l'esercito dello Stato del Golfo ha dichiarato sulla stessa piattaforma social di essere alle prese con «attacchi missilistici e con droni», senza specificarne il numero.
-
10.01
Iran: «Più o meno raggiunta l'intesa sul successore di Khamenei»
Un consenso della maggioranza sulla successione della Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, «è stato più o meno raggiunto»: lo ha annunciato l'ayatollah Mohammadmehdi Mirbaqeri, membro dell'Assemblea degli esperti, come riferisce l'agenzia Mehr.
L'ayatollah Mohsen Heidari Alekasir, un altro membro dell'Assemblea, ha detto che un candidato è stato scelto sulla base del consiglio del defunto leader supremo, secondo cui il leader iraniano avrebbe dovuto «essere odiato dal nemico».
«Persino il Grande Satana (gli USA) ha fatto il suo nome», ha detto Heidari Alekasir. Giorni fa, Trump ha definito il figlio di Khamenei, Mojtaba, una scelta «inaccettabile».
-
09.47
Affondato un rimorchiatore a Hormuz, 3 marinai dispersi
Tre membri dell'equipaggio indonesiani risultano dispersi dopo che il rimorchiatore Musaffah 2, battente bandiera degli Emirati Arabi Uniti, è affondato nello Stretto di Hormuz. Lo annuncia il ministero degli esteri di Giacarta in una nota.
«Un sopravvissuto indonesiano è attualmente in cura per ustioni in un ospedale della città di Khasab, in Oman. Gli altri tre indonesiani sono ancora ricercati dalle autorità locali», si legge.
Prima dell'affondamento il Musaffah 2 ha subito un'esplosione che ha causato un incendio. È in corso un'indagine da parte delle autorità locali.
-
09.21
Pfister: «La guerra può comportare pericoli per la Svizzera»
Il consigliere federale Martin Pfister critica gli Stati belligeranti nella guerra in Medio Oriente. «Gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran dall'aria, violando così il diritto internazionale, proprio come l'Iran», afferma senza fornire precisazioni.
Non è escluso che l'Europa venga coinvolta nella guerra, dichiara il ministro della difesa del Centro in un'intervista pubblicata oggi dalla SonntagsZeitung. «Il pericolo non si limita a un classico scontro militare, ma si estende anche a una guerra asimmetrica sotto forma di attacchi terroristici».
A suo dire anche in Svizzera «sussiste il rischio che si verifichino attentati».
«La guerra potrebbe inoltre provocare un'ondata di rifugiati, cosa che avrà un impatto pure su di noi», spiega Pfister. Anche se la Svizzera non è direttamente minacciata dai missili a lungo raggio iraniani, sono possibili danni collaterali, sottolinea lo zughese.
Il ministro raccomanda di considerare la sicurezza in modo globale e non solo dal punto di vista militare: oltre all'esercito, anche la polizia e i servizi d'intelligence svolgono un ruolo importante. «Penso che la popolazione capirà che abbiamo bisogno di mezzi supplementari per tutto questo.»
-
09.03
Iran: «Siamo in grado di combattere per almeno altri sei mesi»
L'Iran ha affermato oggi di essere in grado di combattere per almeno altri sei mesi contro Stati Uniti e Israele, in una guerra entrata nel suo nono giorno.
«Le forze armate della Repubblica islamica dell'Iran sono in grado di continuare almeno sei mesi di intensa guerra al ritmo attuale delle operazioni», ha dichiarato Ali Mohammad Naini, portavoce del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, citato dall'agenzia di stampa FARS.
Intanto, secondo le stime fornite da alcuni funzionari americani al Congresso negli ultimi giorni, Teheran ha ancora il 50% del suo programma missilistico e una quota ancora maggiore di droni, riporta il «New York Times».
Gli Stati Uniti hanno affermato che l'operazione sta riducendo in modo significativo le capacità dell'Iran, ma a quanto pare ha ancora un arsenale forte nonostante i bombardamenti.
-
08.51
4 morti e 10 feriti in un raid su un hotel del centro di Beirut
Un attacco aereo israeliano su un hotel nel centro di Beirut ha ucciso almeno quattro persone e ne ha ferite 10, ha dichiarato oggi il Ministero della Salute libanese.
L'attacco ha colpito il «Ramada» nel quartiere di Raouché, una zona turistica sul lungomare finora risparmiata dagli attacchi israeliani contro il movimento sciita filo-iraniano Hezbollah.
Lo Stato ebraico ha dichiarato di aver «effettuato un attacco mirato contro i comandanti chiave della Forza Quds del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica iraniana a Beirut».
«Il regime terroristico iraniano opera sistematicamente all'interno della popolazione civile in Iran e Libano sfruttando cinicamente i civili come scudi umani», ha accusato l'esercito israeliano su Telegram.
-
08.46
Raid USA-Israele su 5 impianti petroliferi vicino a Teheran
Stati Uniti e Israele hanno colpito cinque impianti petroliferi durante gli attacchi notturni nella capitale iraniana e nei dintorni, ha riferito un funzionario alla TV di Stato.
«Ieri sera, quattro depositi di petrolio e un centro di trasporto di prodotti petroliferi a Teheran e nell'Alborz sono stati attaccati da aerei nemici», ha detto il direttore della National Iranian Oil Products Distribution Company, Keramat Veyskarami.
Questi ha precisato che i cinque impianti «sono stati danneggiati», ma che «l'incendio è stato domato». Il responsabile ha aggiunto che quattro membri del personale delle strutture sono rimasti uccisi.
l fumo degli incendi divampati durante la notte ha avvolto la capitale, proiettando una foschia scura sulla città all'alba. Veyskarami ha affermato che i depositi di petrolio iraniani dispongono di «sufficienti riserve di benzina».
-
08.31
Esplosione a Oslo, danneggiato un ingresso dell'ambasciata USA
Un forte boato è stato sentito nella notte vicino all'ambasciata americana a Oslo, causato dall'esplosione di un ordigno che ha causato «lievi danni materiali» a uno degli ingressi della sede diplomatica. Non ci sono feriti, ha precisato la polizia della capitale norvegese.
Al momento, sottolineano gli inquirenti, «è troppo presto» per determinare se l'esplosione sia da collegare al conflitto in corso tra USA e Iran.
-
08.13
Trump riceve i caduti in Iran: «È un giorno triste»
«È un giorno molto triste» ma la morte è «parte della guerra». Lo ha detto il presidente americano Donald Trump dopo aver accolto i caduti nel conflitto con l'Iran alla base di Dover, in Delaware, alla presenza della First Lady Melania e del vicepresidente JD Vance.
Trump ha ricevuto le bare dei soldati uccisi nella guerra in Iran con indosso un cappellino con visiera bianco e la scritta USA in oro incisa, simile a quello che ha indossato quando ha annunciato l'avvio della campagna in Iran.
«Stiamo vincendo di gran lunga la guerra con l'Iran, e continuerà. Continuerà per un po'», ha detto Donald Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg.
Egli non ha deciso quanto durerà il conflitto; ma senza definire una tempistica, il presidente si è limitato a dire: «whatever it takes», tutto il necessario.
«Abbiamo decimato il loro impero del male. Abbiamo spazzato via 44 navi e i loro missili. La loro capacità di droni è stata danneggiata», ha detto Trump parlando dei successi ottenuti in una settimana. A chi gli chiedeva cosa intendesse per resa incondizionata, il presidente ha risposto: «significa un esercito inutile».
-
08.00
Domenica 8 marzo: riapre il nostro live-ticker
Buongiorno e ben tornati sulle pagine di blue News.
Nel nostro live ticker troverete le informazioni più importanti sui fatti principali sulla guerra in Medio Oriente, scatenatasi dopo l'attacco di Israele e degli Stati Uniti all'Iran.
-
22:30
Chiudiamo qui per oggi il nostro live-ticker
Vi auguriamo una buona notte e vi ringraziamo per averci seguito.
-
22:08
Fregata italiana al largo di Cipro
«Abbiamo disposto il dispiegamento di una fregata italiana a Cipro per garantire la sicurezza dei confini dell'Unione europea» quale «atto di solidarietà europea, ma soprattutto di prevenzione. Ma la nostra linea è molto chiara: l'Italia non è parte del conflitto e non intende diventare parte del conflitto. Noi lavoriamo, per quanto possibile, all'obiettivo di ridurre le tensioni e verificare se vi sia ancora una possibilità di riprendere i negoziati». Lo ha dichiarato oggi la premier Giorgia Meloni in un video sui social.
-
20:37
L'Idf attacca depositi di petrolio in Iran
L'esercito israeliano ha attaccato oggi per la prima volta depositi di petrolio a Teheran. Lo riferisce Ynet. L'operazione è stata condotta su indicazione del gabinetto politico. L'attacco ha preso di mira una trentina di depositi
-
20:29
Razzi prendono di mira l'ambasciata USA a Baghdad
I sistemi di difesa aerea hanno intercettato i razzi lanciati contro l'ambasciata americana a Baghdad, secondo quanto riferito da fonti della sicurezza all'AFP.
«Sono stati lanciati quattro razzi verso l'ambasciata», ha dichiarato un funzionario della sicurezza, aggiungendo che la difesa aerea ne ha intercettati tre, mentre uno è caduto in un'area aperta della base aerea dell'ambasciata.
-
19:46
Aggressioni al diritto internazionale
L'Iran ha avvertito che «nessun Paese dovrebbe permettere che il suo territorio o le sue strutture vengano utilizzati per attacchi contro l'Iran» e che «tali azioni costituiscono aggressione ai sensi del diritto internazionale». Lo si legge in una dichiarazione del ministero degli affari esteri iraniano pubblicata su X dal Governo della Repubblica Islamica e rivolta agli Stati della regione che «consentono l'uso del loro territorio per aggressioni».
L'aggressione militare di Stati Uniti e Israele «costituisce una chiara violazione della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Iran» e «l'Iran ha condotto operazioni difensive necessarie e proporzionate contro basi e strutture utilizzate dagli aggressori nella regione, esercitando il suo diritto intrinseco all'autodifesa ai sensi del diritto internazionale, nonostante l'inazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite».
-
18:47
Teheran continua gli attacchi sugli stati del Golfo
Un attacco iraniano ha causato un incendio nella capitale del Bahrein, Manama, danneggiando una casa e altri edifici: lo ha affermato il ministero dell'interno senza specificare se ci siano state vittime.
«L'aggressione iraniana ha causato un incendio e danni materiali a una casa e a diversi edifici circostanti a Manama», ha affermato il ministero, mentre Teheran prosegue i suoi attacchi di rappresaglia negli stati del Golfo. «La Protezione Civile sta adottando le misure necessarie per spegnere l'incendio».
-
18:21
Entro 24 ore si terrà la riunione per scegliere la nuova Guida suprema
La riunione del Consiglio di esperti iraniano per eleggere la nuova Guida suprema del paese si terrà nelle prossime 24 ore. Lo ha annunciato il membro del consiglio e ayatollah Hossein Mozaffari citato dall'agenzia Fars.
«I rappresentanti del popolo nell'Assemblea degli esperti attendono con impazienza che si verifichino le condizioni e deliberino per selezionare un nuovo leader e successore dell'Imam martirizzato» Ali Khamenei e «abbiamo la fiduciosa speranza che, con l'aiuto di Dio, ciò possa avvenire nelle prossime 24 ore», ha affermato Mozaffari. La notizia è rilanciata anche da Ria Novosti.
-
16.58
«La Casa Bianca blocca il rapporto degli 007 sulle minacce dall'Iran»
La Casa Bianca sta bloccando le agenzie di intelligence dall'avvertire le forze dell'ordine americane sulla crescenti minacce negli Stati Uniti legate alla guerra in Iran.
Secondo quanto riporta il «Daily Mail», l'FBI, il Dipartimento per la sicurezza nazionale e l'antiterrorismo stavano preparando venerdì una dichiarazione congiunta per le autorità statali e locali per metterle in guardia sui crescenti rischi dovuti alla guerra. La Casa Bianca ha però «sospeso» la diffusione della dichiarazione.
«Stiamo collaborando con le agenzie per verificare che le informazioni siano accurate anche se questo significa impiegare più tempo per la revisione», si è limitata a osservare la Casa Bianca con il «Daily Mail».
Nel bollettino di cinque pagine si metteva l'accento sugli obiettivi sensibili e di parlava di "individui radicalizzati che avrebbero potuto sfruttare il conflitto come giustificazione per la violenza.
-
16.44
La portaerei britannica HMS Prince of Wales in fase di preparazione avanzata
Il ministero della difesa del Regno Unito ha dichiarato che la HMS Prince of Wales, una delle due portaerei di punta della Gran Bretagna, è stata posta in stato di preparazione avanzata in vista di un possibile dispiegamento in Medio Oriente.
«Da gennaio - ha affermato un portavoce, ripreso dai media britannici - stiamo rafforzando la presenza militare del Regno Unito in Medio Oriente e abbiamo già dispiegato capacità per proteggere il popolo britannico e i nostri alleati nella regione, tra cui Typhoon, jet F-35, sistemi di difesa aerea e 400 unità di personale in più a Cipro».
«Dall'inizio degli attacchi - ha aggiunto il portavoce - abbiamo avuto jet britannici in volo per abbattere i droni e abbiamo inviato ulteriori risorse nella regione per rafforzare ulteriormente le nostre difese aeree, tra cui altri Typhoon e elicotteri Wildcat dotati di missili anti-droni.
La HMS Prince of Wales è sempre stata in stato di massima allerta e stiamo aumentando la preparazione della portaerei, riducendo il tempo necessario per salpare per qualsiasi operazione».
-
16.36
Forti esplosioni udite a Manama (Bahrein)
Forti esplosioni sono state udite a Manama, la capitale del Bahrein, secondo quanto riferito da due giornalisti dell'AFP, mentre l'Iran prosegue i suoi attacchi di rappresaglia negli stati del Golfo. Uno dei reporter ha dichiarato di aver udito almeno cinque esplosioni in città.
Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno individuato droni e missili iraniani in arrivo e stanno lavorando per intercettarli, ha dichiarato il ministero della difesa su X.
-
16.27
Sono ancora 4'000 gli svizzeri bloccati nella regione
A una settimana dallo scoppio delle ostilità nel Medio Oriente, oggi risultano ancora poco più di 4'000 concittadini svizzeri bloccati nella regione che hanno espresso la loro volontà di fare ritorno a casa tramite l'app Travel Admin della Confederazione.
Secondo gli ultimi dati del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), 4'039 persone - di cui 2'500 negli Emirati Arabi Uniti - erano ancora in attesa di abbandonare il Golfo Persico a causa dell'offensiva israeliana e americana contro l'Iran e la conseguente rappresaglia di Teheran (stando ai dati di mezzogiorno).
Ieri i servizi di Ignazio Cassis avevano parlato di 5'200 persone che hanno richiesto assistenza tramite l'applicazione. Il calo del numero di concittadini che intendono lasciare la regione è probabilmente legato anche ai due voli speciali organizzati dalla Edelweiss, con partenze previste proprio nella giornata odierna.
Secondo quanto indicato dalla stessa compagnia aerea, i due I collegamenti diretti da Mascate e Salalah sono decollati oggi dall'Oman in direzione di Zurigo con a bordo complessivamente 404 passeggeri, 215 dei quali cittadini rossocrociati, ha indicato all'agenzia Keystone-ATS un portavoce di Edelweiss. I due velivoli sono attesi allo scalo di Kloten per le 16:30 e le 18:30.
Giovedì pomeriggio era già rientrato a Zurigo un volo speciale di Swiss che aveva riportato in patria dalla capitale dell'Oman Mascate 211 concittadini.
-
16.05
L'Esercito israeliano: «Distrutti 16 aerei della Forza Quds in un raid su Mehrabad»
L'esercito israeliano (IDF) ha affermato di aver distrutto 16 aerei utilizzati dalla Forza Quds dei pasdaran iraniani presso l'aeroporto internazionale di Mehrabad a Teheran, in un'ondata di attacchi aerei nella capitale iraniana la scorsa notte. Lo riporta il «Times of Israel».
L'IDF afferma che l'aeroporto di Mehrabad è stato utilizzato dalla Forza Quds «come snodo centrale per armare e finanziare i terroristi affiliati al regime in Medio Oriente», tra cui Hezbollah in Libano.
Nell'ambito degli attacchi, afferma l'esercito, sono stati distrutti 16 velivoli utilizzati per trasferire armi a Hezbollah, altre infrastrutture militari presso l'aeroporto, nonché diversi caccia iraniani.
-
15.56
I Pasdaran: «Colpita una petroliera battente bandiera delle Isole Marshall»
Le Guardie della Rivoluzione iraniana hanno dichiarato in una nota di aver lanciato attacchi con droni contro una petroliera battente bandiera delle Isole Marshall, descritta come «un asset americano».
«Una petroliera con il nome commerciale ‹Louise P› e la bandiera delle Isole Marshall, uno degli asset dell'America terrorista, è stata colpita da un drone nel mezzo del Golfo Persico», si legge sul sito dei Pasdaran, Sepah News, riportano i media iraniani.
-
15.50
Iran: «Trump riceverà le salme dei militari USA uccisi»
Il presidente Donald Trump e la First Lady Melania riceveranno alla Dover Air Force Base, in Delaware, i militari americani uccisi nella guerra contro l'Iran.
Finora sono sei i soldati statunitensi morti da quando sono iniziati gli attacchi una settimana fa. Non è ancora chiaro se rientreranno negli Stati Uniti le salme di tutti e sei.
In passato Trump ha definito le cerimonie a Dover una delle esperienze «più dure» mai fatte. Nel 2019 disse che la cosa peggiore che aveva dovuto fare era firmare le lettere per i genitori dei soldati morti.
Ricevendo i leader dell'America Latina in Florida, Trump ha affermato oggi che i soldati americani uccisi nella guerra in Iran «sono degli eroi» e che «cercheremo di ridurre» le perdite ai minimi. Il presidente ha anche sostenuto che «alla campagna in Iran darei 15 su una scala da 1 a 10», sottolineando che 42 navi iraniane sono state distrutte.
-
15.37
La compagnia petrolifera del Kuwait annuncia il taglio alla produzione
Il Kuwait ha annunciato una riduzione precauzionale della produzione e della raffinazione del petrolio greggio a seguito dei continui attacchi dell'Iran contro il paese e delle «minacce iraniane al passaggio sicuro delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz».
Kuwait Petroleum Corporation, la compagnia petrolifera statale, ha affermato che la decisione rientra nella sua «strategia di gestione del rischio e continuità operativa», riporta il «Guardian».
-
15.24
Bombardiere USA atterra nella base in Gran Bretagna
Un bombardiere statunitense è atterrato ieri sera in una base della RAF, l'aviazione militare, in Gran Bretagna dopo che Washington ha avvertito che gli attacchi contro l'Iran sarebbero «aumentati drasticamente». Lo scrivono i media britannici.
Il B-1 Lancer, in grado di trasportare 24 missili da crociera, è arrivato alla RAF Fairford nel Gloucestershire ieri sera, dopo che Keir Starmer aveva concesso l'autorizzazione per un'azione «difensiva» degli Stati Uniti contro i siti missilistici iraniani dalle basi del Regno Unito.
Il capo delle forze armate, Richard Knighton, ha affermato di aspettarsi che gli Stati Uniti lancino missioni dalla base del Gloucestershire «entro i prossimi giorni».
-
15.17
Il Libano: «Quasi 300 morti negli attacchi israeliani da lunedì»
Il ministero della salute libanese ha dichiarato che gli attacchi israeliani contro il paese hanno ucciso quasi 300 persone dall'inizio della guerra con Hezbollah questa settimana.
In una dichiarazione, il ministero ha affermato che «il bilancio delle vittime dell'aggressione israeliana, dall'alba di lunedì... è salito a 294 martiri e 1'023 feriti».
-
14.41
«Oltre 200 soldati USA uccisi o feriti nel raid alla base di Abu Dhabi»
Almeno 200 soldati americani sono stati uccisi e feriti durante gli attacchi iraniani alla base aerea di al-Dhafra ad Abu Dhabi nelle ultime 24 ore: lo sostiene il quartier generale centrale iraniano Khatamolanbia in un comunicato.
Durante gli attacchi iraniani alla Quinta flotta della Marina statunitense nella regione, altre 21 persone sono state uccise e molte altre sono rimaste ferite, ha aggiunto il comunicato, citato da Tasnim, affermando che anche una petroliera di proprietà degli Stati Uniti è stata colpita nella parte settentrionale del Golfo Persico.
-
14.19
Rapporto 007 USA: «Anche un maxi-attacco in Iran non rovescerà il regime»
Un rapporto classificato del National Intelligence Council (NIC) ha rilevato che anche un attacco su larga scala all'Iran lanciato dagli Stati Uniti difficilmente riuscirebbe a spodestare il radicato establishment militare e religioso della Repubblica islamica.
Lo scrive il «Washington Post» citando tre persone a conoscenza del contenuto del rapporto.
Le fonti sollevano dubbi sul piano dichiarato del presidente Donald Trump di «ripulire» la struttura di leadership iraniana e insediare un governante di sua scelta. Una valutazione che fa riflettere mentre l'amministrazione solleva lo spettro di una campagna militare estesa che, secondo i funzionari, è «appena iniziata».
Il rapporto, completato circa una settimana prima che Stati Uniti e Israele iniziassero la guerra il 28 febbraio, delineava scenari di successione derivanti da una campagna mirata contro i leader iraniani o da un attacco più ampio contro la sua leadership e le istituzioni governative.
In entrambi i casi l'intelligence ha concluso che l'establishment clericale e militare iraniano avrebbe risposto all'uccisione della Guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, seguendo protocolli volti a preservare la continuità del potere.
-
13.44
Blitz dell'esercito israeliano in Libano, 41 morti
È di 41 morti il bilancio di un'operazione di commando israeliana nell'est del Libano: è quanto rende noto il governo di Beirut. Tra le vittime ci sarebbero anche 4 bambini.
L'esercito libanese inoltre ha fatto sapere che tre soldati sono stati uccisi nel bombardamento israeliano durante l'operazione per ritrovare i resti dell'aviatore Ron Arad, disperso dal 1986.
«Tre soldati e diversi civili sono stati uccisi a seguito del violento bombardamento nemico che ha accompagnato» un'operazione commando condotta dalle forze israeliane, seguita da «uno scontro a fuoco tra le forze nemiche e la popolazione locale» a Nabi Sheet.
-
13.19
La situazione cambia di giorno in giorno per Swiss
Con le attuali guerre in Medio Oriente la situazione cambia di giorno in giorno per Swiss. La compagnia aerea ha istituito un'unità di crisi ed è in stretto contatto con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).
Swiss affronta la situazione giorno per giorno, ha spiegato il presidente della direzione Jens Fehlinger durante la trasmissione «Samstagsrundschau» della radio svizzerotedesca SRF. La priorità assoluta per la compagnia aerea è la sicurezza dei propri passeggeri e dipendenti.
È molto difficile organizzare voli speciali, ma «se serve aiuto, Swiss è pronta», ha affermato Fehlinger. A quel punto è importante che le persone sul posto possano essere trasportate a Mascate, poiché Swiss vola a Zurigo dall'Oman.
Al momento la compagnia aerea ha sospeso i voli verso l'importante hub di Dubai, negli Emirati arabi uniti, e Tel Aviv, in Israele. La nuova guerra in Medio Oriente complica però anche il traffico aereo verso l'Asia nel suo complesso, poiché sono disponibili solo tre rotte aeree: attraverso il Polo Nord, la Turchia e l'Azerbaigian o l'Arabia Saudita.
Le capacità sono attualmente sufficienti: è vero che il traffico su queste rotte è molto più intenso, tuttavia così i voli possono essere effettuati in sicurezza.
Secondo Fehlinger è ancora troppo presto per quantificare il danno finanziario causato a Swiss dalle guerre in corso.
-
12.53
Trump: «Allargheremo gli attacchi all'Iran a nuovi bersagli»
«Oggi l'Iran sarà colpito molto duramente». È quanto ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha anche minacciato di allargare a nuovi bersagli gli attacchi sull'Iran.
«A causa del cattivo comportamento dell'Iran - ha scritto su Truth - ci sono aree e gruppi di persone che fino a questo momento non erano stati presi in considerazione come obiettivi, destinati alla distruzione completa e alla morte certa.»
-
12.34
Due voli speciali Edelweiss in viaggio dall'Oman a Zurigo
Due voli speciali di Edelweiss con a bordo complessivamente 404 passeggeri sono partiti oggi dall'Oman in direzione di Zurigo. I collegamenti diretti da Mascate e Salalah permettono ai turisti rimasti bloccati di rientrare in Svizzera.
I due velivoli sono attesi a Kloten alle 16.30 e alle 18.30. A bordo si trovano 215 cittadini svizzeri, ha indicato alla Keystone-ATS un portavoce della compagnia aerea.
I voli speciali avvengono in concertazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Migliaia di svizzeri sono bloccati in vari paesi della regione del Golfo persico a causa dell'offensiva israelo-americana contro l'Iran.
Giovedì pomeriggio era già arrivato a Zurigo un volo speciale di Swiss che aveva riportato in patria da Mascate 211 cittadini elvetici.
-
12.13
«Lo stretto di Hormuz è aperto, colpiremo solo le navi USA e di Israele»
«Controlliamo lo Stretto di Hormuz, ma non lo chiuderemo e tutte le navi potranno attraversarlo. Tuttavia, le navi degli Stati Uniti e di Israele saranno prese di mira dalle forze armate iraniane»: lo ha detto il portavoce dell'esercito iraniano Abolfazl Shekarchi.
Quest'ultimo ha aggiunto che «l'Iran non può fornire alcuna garanzia sulla sicurezza delle navi di tutti i Paesi e, se dovessero attraversare lo Stretto, la responsabilità di qualsiasi incidente sarà loro, a causa della situazione di guerra».
-
11.40
Non solo petrolio e gas: con la guerra balzo anche dei prezzi dei fertilizzanti
Non solo petrolio e gas, la guerra in Medio Oriente spinge al rialzo i prezzi dei fertilizzanti sui mercati mondiali con possibili effetti a catena nei prossimi mesi sulla produzione alimentare mondiale.
Dall'area del Golfo Persico infatti, specie Qatar e Iran, viene ad esempio il 45% della produzione mondiale di urea derivata dal gas naturale. Il prezzo dell'urea sui listini è salito così sui principali mercati di circa il 30% negli scorsi giorni, toccando un massimo di 600 dollari a tonnellata.
Un blocco prolungato del transito tramite lo stretto di Hormuz, oltre all'aumento dei prezzi, porrebbe problemi per l'agricoltura dei due Paesi più dipendenti dall'import di fertilizzanti: Brasile e India.
-
10.05
Riprendono le operazioni a Dubai, Emirates garantisce i voli
Emirates ha annunciato la ripresa delle operazioni dopo la sospensione temporanea dei voli da e per Dubai.
«I passeggeri che hanno confermato la prenotazione per i voli di questo pomeriggio possono recarsi in aeroporto. Questo vale anche per i clienti in transito a Dubai, se anche il loro volo in coincidenza è operativo», recita una nota della compagnia aerea.
Lo scalo di Dubai, chiuso temporaneamente dopo l'intercettazione di droni dall'Iran, avrebbe intanto ripreso le operazioni, afferma la Bbc.
-
09.47
Verso una terza portaerei USA in Medio Oriente
Gli Stati Uniti dovrebbero schierare una terza portaerei in Medio Oriente: è quanto scrive il Times of Israel, riportando Fox News.
La USS George H.W. Bush ha completato l'addestramento pre-schieramento giovedì, secondo la Marina degli Stati Uniti.
L'Istituto Navale degli Stati Uniti riferisce che la portaerei, le sue navi da guerra di scorta e il suo stormo aereo «hanno concluso l'esercitazione di addestramento per unità composite che tutti i gruppi d'attacco di portaerei devono svolgere prima di ottenere la certificazione per incarichi nazionali».
Fox News afferma che il gruppo d'attacco di portaerei «dovrebbe schierarsi presto» e dirigersi verso il Mediterraneo orientale, dove la Uss Gerald R. Ford, la più grande portaerei del mondo, era di recente stazionata.
La Uss Gerald R. Ford è stata vista attraversare il Canale di Suez giovedì e ora si trova nel Mar Rosso, secondo le foto diffuse dall'esercito americano. Nel frattempo, la USS Abraham Lincoln rimane di stanza nel Mar Arabico per attacchi contro l'Iran durante la guerra.
-
09.35
L'Iran si scusa con i Paesi vicini: «Non vi prenderemo più di mira, a meno di venire attaccati»
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian si è scusato con i paesi vicini per gli attacchi lanciati durante la guerra della Repubblica islamica contro Israele e Stati Uniti.
«Mi scuso con i paesi vicini che sono stati attaccati dall'Iran», ha detto Pezeshkian in un discorso trasmesso dalla TV di Stato. Ha inoltre affermato che non prenderà di mira i paesi vicini a meno che non vengano attaccati da lì.
-
09.27
Emirates sospende tutti i voli da e per Dubai fino a nuovo avviso
«Tutti i voli da e per Dubai sono sospesi fino a nuovo avviso. Si prega di non recarsi in aeroporto». Lo scrive su X la compagnia aerea Emirates.
«La sicurezza dei nostri passeggeri e dell'equipaggio è la nostra massima priorità e non sarà compromessa» aggiunge la compagnia, che fornisce le informazioni su come comportarsi rispetto ai voli prenotati «tra il 28 febbraio e il 31 marzo incluso».
«Tutti i punti di check-in in città a Dubai sono temporaneamente chiusi fino a nuovo avviso» scrive ancora Emirates.
-
09.13
La Nbc: «Trump ha espresso interesse a schierare truppe in Iran»
Il presidente americano Donald Trump ha espresso «privatamente un serio interesse» a schierare le truppe sul territorio iraniano. Lo riporta la Nbc, in base a quanto appreso da due funzionari Usa, un ex funzionario e un'altra persona a conoscenza delle conversazioni.
Trump ha discusso l'idea sulle truppe Usa di terra con collaboratori e funzionari repubblicani fuori dalla Casa Bianca, delineando la sua visione di un Iran postbellico in cui l'uranio sia al sicuro, e in cui gli Stati Uniti e un nuovo regime di Teheran cooperino sulla produzione di petrolio in modo simile a come sta accadendo in Venezuela, hanno affermato le fonti.
I commenti di Trump non si sono concentrati su un'invasione terrestre su larga scala dell'Iran, ma sull'idea di un piccolo contingente di truppe al servizio di scopi strategici, secondo le stesse fonti. Il tycoon non ha preso alcuna decisione né impartito ordini relativi alle truppe di terra.
-
09.01
Israele annuncia una nuova ondata di attacchi «su larga scala»
Israele ha annunciato sabato una nuova ondata di attacchi «su larga scala» contro siti governativi di Teheran, mentre l'escalation della guerra in Medio Oriente entra nella sua seconda settimana. Del fumo si è visto levare dall'aeroporto internazionale Mehrabad della capitale iraniana.
Un alto funzionario dell'amministrazione Trump ha affermato che la notte scorsa ha segnato la «più grande campagna di bombardamenti» americana in Iran, scrive Sky News.
Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato a Fox Business: «Faremo i danni maggiori ai lanciamissili iraniani, alle fabbriche che costruiscono i missili. E li stiamo sostanzialmente degradando. E, sapete, la nostra campagna è stata travolgente».
-
08.47
Gli USA: «Oltre 3000 obiettivi colpiti»
Gli Stati Uniti hanno affermato di aver colpito più di 3.000 obiettivi durante la prima settimana di guerra all'Iran, parte della campagna «Epic Fury».
Lo ha riferito il Comando centrale militare degli Stati Uniti (Centcom), responsabile delle forze Usa in Medio Oriente, postando una serie di schede riassuntive su X dell'evoluzione delle operazioni.
Tra gli obiettivi scelti figurano centri di comando e controllo, sistemi di difesa aerea, siti missilistici, navi e sottomarini della Marina iraniana. Nel dettaglio, 43 navi sono state «danneggiate o distrutte».
-
08.32
L'Iran all'Onu: «Oltre 1.300 civili uccisi, sono crimini di guerra»
L'ambasciatore iraniano all'Onu, Amir Saeid Iravani, ha affermato che almeno 1.332 civili iraniani hanno perso la vita finora nella guerra e migliaia di altri sono rimasti feriti. Lo riporta il Guardian.
Usa e Israele «hanno dimostrato di non riconoscere alcuna linea rossa nel commettere i loro crimini», ha detto l'ambasciatore secondo cui i due Paesi stanno attaccando aree e infrastrutture civili «densamente popolate», tra cui scuole, strutture mediche, ricreative e sportive.
«Questi atti costituiscono chiari crimini di guerra e crimini contro l'umanità», ha detto chiedendo al Consiglio di Sicurezza di «agire ora, senza indugio».
L'ambasciatore iraniano ha anche affermato che le dichiarazioni di Donald Trump sulla scelta del prossimo leader della Repubblica islamica violano il principio di non interferenza. «L'Iran è uno Stato sovrano e indipendente», ha affermato. «Non accetta, e non permetterà mai, che una potenza straniera interferisca».
-
08.16
Esplosioni a Dubai, operazioni di intercettazione sopra l'aeroporto
Un'operazione di intercettazione è avvenuta sabato mattina sopra l'aeroporto di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, con testimoni che parlano di una forte esplosione seguita da una colonna di fumo nel cielo.
Il governo di Dubai ha confermato «un incidente di lieve entità dovuto alla caduta di detriti dopo un'intercettazione» e che nessuno è rimasto ferito, negando «le notizie circolanti sui social media riguardanti incidenti all'aeroporto internazionale di Dubai».
In precedenza i media locali avevano dato notizia di due esplosioni a Dubai e una nella capitale del Bahrein.
-
08.03
L'Arabia Saudita: «L'Iran mostri saggezza ed eviti errori di valutazione»
Il ministro della Difesa saudita Khalid bin Salman ha invitato l'Iran a mostrare «saggezza» e lo ha messo in guardia da «qualsiasi errore di valutazione», mentre il suo Paese è preso di mira dai droni e dai missili di Teheran.
«Abbiamo sottolineato che tali azioni minano la sicurezza e la stabilità regionale e abbiamo espresso la speranza che la parte iraniana dimostri saggezza ed eviti qualsiasi errore di valutazione», ha scritto il principe su X dopo un incontro con il capo dell'esercito pakistano Asim Munir.
-
08.00
Sabato 7 marzo: riapre il nostro live-ticker
Buongiorno e ben tornati sulle pagine di blue News.
Nel nostro live ticker troverete le informazioni più importanti sui fatti principali di venerdì 6 marzo sulla guerra in Medio Oriente, scatenatasi dopo l'attacco di Israele e degli Stati Uniti all'Iran.