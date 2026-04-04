ProtestaPiù di mille in piazza a Tel Aviv contro la guerra a Iran e Hezbollah
SDA
4.4.2026 - 19:54
«Basta con la guerra infinita»: più di mille persone hanno manifestato in serata a Tel Aviv contro la guerra condotta da Israele contro l'Iran e Hezbollah in Libano, chiedendo alle autorità di porvi fine, prima di essere disperse dalla polizia.
Keystone-SDA
04.04.2026, 19:54
04.04.2026, 19:58
SDA
«Non bombardate! Parlate!», «Basta con le sciocchezze di Bibi», hanno scandito i manifestanti riuniti in piazza Habima, nel cuore della metropoli, come ha osservato un giornalista dell'Afp.
Una donna teneva un cartello con la scritta: «Netanyahu è la più grande minaccia all'esistenza di Israele», riferendosi al primo ministro Benyamin Netanyahu, soprannominato «Bibi».
Il Medio Oriente è precipitato in una guerra dal 28 febbraio, scatenata dall'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, a cui Teheran sta rispondendo con attacchi missilistici e con droni contro Israele e diversi paesi della regione.