Un gruppo di attivisti alla manifestazione a Tel Aviv contro la guerra di Israele contro Iran ed Hezbollah. Keystone

«Basta con la guerra infinita»: più di mille persone hanno manifestato in serata a Tel Aviv contro la guerra condotta da Israele contro l'Iran e Hezbollah in Libano, chiedendo alle autorità di porvi fine, prima di essere disperse dalla polizia.

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«Non bombardate! Parlate!», «Basta con le sciocchezze di Bibi», hanno scandito i manifestanti riuniti in piazza Habima, nel cuore della metropoli, come ha osservato un giornalista dell'Afp.

Una donna teneva un cartello con la scritta: «Netanyahu è la più grande minaccia all'esistenza di Israele», riferendosi al primo ministro Benyamin Netanyahu, soprannominato «Bibi».

Il Medio Oriente è precipitato in una guerra dal 28 febbraio, scatenata dall'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, a cui Teheran sta rispondendo con attacchi missilistici e con droni contro Israele e diversi paesi della regione.