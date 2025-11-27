  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Operation Plan Germany» Berlino si prepara a un possibile, quanto catastrofico, scontro militare con la Russia

SDA

27.11.2025 - 21:03

Berlino si prepara a ogni evenienza
Berlino si prepara a ogni evenienza
sda

La Germania non rischia e infrange il tabù, preparandosi a un possibile, quanto catastrofico, scontro militare con la Russia. È l'Operation Plan Germany – un colossale documento segreto di 1200 pagine – a tracciare la rotta: un piano dettagliatissimo che descrive come schierare fino a 800'000 soldati tedeschi, statunitensi e alleati verso il fronte orientale.

Keystone-SDA

27.11.2025, 21:03

Il Wall Street Journal, che ne ha rivelato l'esistenza, dipinge una macchina logistica senza precedenti nel dopoguerra, con porti, fiumi, ferrovie e strade trasformati in arterie per il trasporto di uomini, mezzi e rifornimenti, tutti protetti da possibili attacchi.

I tedeschi, che interpretano la pianificazione come una forma d'arte, da quando è scoppiato il conflitto in Ucraina hanno cambiato passo e, secondo la loro intelligence, non c'è più tempo da perdere perché il Cremlino potrebbe essere pronto e intenzionato ad attaccare la Nato già nel 2029.

Tuttavia, la recente ondata di spionaggio, sabotaggi e intrusioni nello spazio aereo europeo – attribuite dall'intelligence occidentale proprio a Mosca – suggerisce una finestra di rischio ancora più ravvicinata.

Un ulteriore fattore di preoccupazione? Un possibile armistizio in Ucraina

Un ulteriore fattore di preoccupazione è un possibile armistizio in Ucraina: la tregua, perseguita con grande determinazione da Donald Trump senza, a quanto pare, tenere conto delle ricadute per la sicurezza europea di un cattivo accordo, potrebbe paradossalmente liberare le risorse russe per un obiettivo più ampio.

L'obiettivo dichiarato del piano, però, è proprio scongiurare il conflitto attraverso una deterrenza credibile. «L'intenzione è prevenire la guerra chiarendo ai nostri nemici che se ci attaccano, non avranno successo», ha affermato uno degli autori del piano.

Il ministro dell'Interno tedesco, Alexander Dobrindt, ha d'altra parte avvertito il Bundestag che la Germania è già «bersaglio di una guerra ibrida» e che subisce ogni giorno «sabotaggio, spionaggio, disinformazione» da «potenze straniere».

Per contrastare questa erosione della fiducia nello Stato, il governo tedesco ha annunciato la creazione di un centro di difesa comune contro le minacce ibride e di un'unità specializzata per la neutralizzazione di droni, autorizzando l'esercito ad abbatterli.

L'Operation Plan tedesco riprende (o anticipa, a seconda) molti dei temi affrontati dalla strategia Ue per la mobilità militare, che essenzialmente si pone il problema di come trasportare rapidamente mezzi e truppe da ovest a est, rafforzando al contempo le infrastrutture secondo la logica dual use (cioè con ricadute positive anche per il settore civile).

La Francia si muove sulla stessa linea

Oltre il Reno, la Francia si muove sulla stessa linea. Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato l'istituzione di un servizio nazionale volontario e «puramente militare» della durata di dieci mesi, che coinvolgerà i giovani a partire dall'estate 2026.

«In questo mondo incerto, dove la forza fa il diritto e la guerra è una realtà presente, la nostra nazione non ha il diritto di essere impreparata», ha dichiarato Macron durante una visita a una brigata di fanteria, sottolineando che «l'unico modo per evitare il pericolo è prepararsi», piuttosto che cedere alla paura.

I più letti

I genitori volano ai Caraibi con le figlie, ma quando tornano a casa vengono chiamati in tribunale
Tom Cruise rende omaggio a Val Kilmer: «Un minuto di silenzio, ricordiamolo insieme»
Azienda italiana inventa il codice QR per i ciechi, ecco come funziona
Infermiere condannato a 9 anni di carcere per abusi sessuali, sarà anche espulso
Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti

Guerra in Ucraina

Guerra in Ucraina. Le condizioni di Putin per la pace? «Il ritiro delle forze di Kiev dai territori rivendicati da Mosca»

Guerra in UcrainaLe condizioni di Putin per la pace? «Il ritiro delle forze di Kiev dai territori rivendicati da Mosca»

Guerra. Berset: «Il Consiglio d'Europa è centrale per una pace giusta in Ucraina»

GuerraBerset: «Il Consiglio d'Europa è centrale per una pace giusta in Ucraina»

Guerra in Ucraina. Bufera su Witkoff, suggerì a Putin il piano sull'Ucraina: ecco perché il Cremlino si è infuriato

Guerra in UcrainaBufera su Witkoff, suggerì a Putin il piano sull'Ucraina: ecco perché il Cremlino si è infuriato

Altre notizie

Perù. L'ex presidente Pedro Castillo condannato a 11 anni di carcere

PerùL'ex presidente Pedro Castillo condannato a 11 anni di carcere

L'FBI indaga per terrorismo. Spari a Washington, il sospetto aveva collaborato con la CIA nell'invasione USA dell'Afghanistan

L'FBI indaga per terrorismoSpari a Washington, il sospetto aveva collaborato con la CIA nell'invasione USA dell'Afghanistan

Lo rivela il Die Zeit. «Hamas aveva pianificato un grande attentato in Germania»

Lo rivela il Die Zeit«Hamas aveva pianificato un grande attentato in Germania»