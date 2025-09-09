  1. Clienti privati
Guerra fino al Danubio? Piano segreto di Putin? La mappa nell'ufficio del generale Gerasimov fa molto discutere

Sven Ziegler

9.9.2025

Questa mappa sta facendo molto discutere.
Questa mappa sta facendo molto discutere.
X / NextaTV

Non c'è alcuna dichiarazione ufficiale, ma una mappa nell'ufficio del capo di Stato Maggiore Valery Gerasimov sta facendo discutere. Secondo gli esperti, indica che la Russia potrebbe estendere la guerra in Ucraina al Mar Nero e al confine con la Romania.

,

Agence France-Presse, Sven Ziegler

09.09.2025, 06:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Le immagini del Ministero della Difesa russo mostrano una mappa della situazione alle spalle del generale Gerasimov.
  • Le regioni di Odessa e Mykolaiv sono segnate insieme alle aree già annesse.
  • Gli esperti interpretano questo come un segnale che Mosca vuole controllare completamente l'accesso al Mar Nero.
Mostra di più

Un video del Ministero della Difesa russo suscita scalpore a livello internazionale.

In esso, il Capo di Stato Maggiore della Difesa Valery Gerasimov parla dell'offensiva estiva della Russia alla fine di agosto - sullo sfondo una mappa che mostra ampie marcature.

Secondo i media internazionali, la mappa non mostra solo le regioni già rivendicate da Mosca - Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson - evidenziate in rosso. I segni si estendono anche a Mykolaiv e Odessa, e quindi al confine con la Moldavia e la Romania.

Al centro dei negoziati. Ecco perché il Donbass è così importante per l'Ucraina

Al centro dei negoziatiEcco perché il Donbass è così importante per l'Ucraina

Annunciata la continuazione degli attacchi

Il corrispondente del Wall Street Journal, Yaroslav Trofimov, ha scritto su X che la cartina riflette presumibilmente gli obiettivi militari della Russia.

Il reporter di guerra rumeno Radu Hossu ha affermato che non è una coincidenza che tali simboli appaiano nelle immagini ufficiali: «La Russia vuole raggiungere il delta del Danubio e confinare direttamente con la Romania».

Finora il Cremlino non ha rivendicato Odessa o Mykolaiv. Ma se Mosca dovesse conquistare queste regioni, l'Ucraina sarebbe tagliata fuori dall'intera costa del Mar Nero, con gravi conseguenze per il commercio e l'industria.

Secondo ntv, insieme alle aree già occupate, la Russia controllerebbe circa un terzo del territorio ucraino.

Lo stesso Gerasimov, nel suo discorso, ha annunciato una continuazione degli attacchi. Gli osservatori internazionali però vedono nella mappa pubblicata qualcosa di più di un semplice simbolismo, ma una possibile prospettiva su ciò che la Russia sta puntando militarmente.

