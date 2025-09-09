Questa mappa sta facendo molto discutere. X / NextaTV

Non c'è alcuna dichiarazione ufficiale, ma una mappa nell'ufficio del capo di Stato Maggiore Valery Gerasimov sta facendo discutere. Secondo gli esperti, indica che la Russia potrebbe estendere la guerra in Ucraina al Mar Nero e al confine con la Romania.

Agence France-Presse, Sven Ziegler Sven Ziegler

Un video del Ministero della Difesa russo suscita scalpore a livello internazionale.

In esso, il Capo di Stato Maggiore della Difesa Valery Gerasimov parla dell'offensiva estiva della Russia alla fine di agosto - sullo sfondo una mappa che mostra ampie marcature.

Secondo i media internazionali, la mappa non mostra solo le regioni già rivendicate da Mosca - Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson - evidenziate in rosso. I segni si estendono anche a Mykolaiv e Odessa, e quindi al confine con la Moldavia e la Romania.

Annunciata la continuazione degli attacchi

Il corrispondente del Wall Street Journal, Yaroslav Trofimov, ha scritto su X che la cartina riflette presumibilmente gli obiettivi militari della Russia.

Il reporter di guerra rumeno Radu Hossu ha affermato che non è una coincidenza che tali simboli appaiano nelle immagini ufficiali: «La Russia vuole raggiungere il delta del Danubio e confinare direttamente con la Romania».

Russia’s military leadership is clearly losing it



At Gerasimov’s briefing, a map of Russia was spotted that, in addition to the four occupied Ukrainian regions and Crimea, also included Odesa and Mykolaiv regions as part of Russia.



Another glaring proof of how detached these… pic.twitter.com/txOvNdwq8X — NEXTA (@nexta_tv) September 1, 2025

Finora il Cremlino non ha rivendicato Odessa o Mykolaiv. Ma se Mosca dovesse conquistare queste regioni, l'Ucraina sarebbe tagliata fuori dall'intera costa del Mar Nero, con gravi conseguenze per il commercio e l'industria.

Secondo ntv, insieme alle aree già occupate, la Russia controllerebbe circa un terzo del territorio ucraino.

Lo stesso Gerasimov, nel suo discorso, ha annunciato una continuazione degli attacchi. Gli osservatori internazionali però vedono nella mappa pubblicata qualcosa di più di un semplice simbolismo, ma una possibile prospettiva su ciò che la Russia sta puntando militarmente.