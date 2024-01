Gli Stati Uniti starebbero pianificando lo stazionamento di armi nucleari nel Regno Unito per la prima volta in 15 anni, in seguito alla crescente minaccia della Russia.

Un F15 dell'U.S. Air Force decolla dalla base dell'U.S. Air Force di RAF Lakenheath, nel Suffolk, in Inghilterra, venerdì 17 gennaio 2003. KEYSTONE

Lo riporta il Guardian che cita documenti del Pentagono visionati dal Telegraph. Le testate, tre volte più potenti della bomba di Hiroshima, dovrebbero essere posizionate nel Suffolk.

In precedenza gli Stati Uniti avevano piazzato missili nucleari a Raf Lakenheath, ma li hanno rimossi nel 2008, dopo che la minaccia della Guerra fredda si era attenuata.

I documenti del Pentagono rivelano contratti di appalto per una nuova struttura nella base aerea.

Un portavoce del ministero della Difesa britannico ha dichiarato: «Rimane una politica di lunga data del Regno Unito e della Nato quella di non confermare né smentire la presenza di armi nucleari in un determinato luogo».

Recentemente da entrambe le sponde dell'Atlantico sono arrivati appelli affinché il Regno Unito sia preparato in caso di una potenziale guerra tra le forze della Nato e la Russia.

All'inizio della settimana, il generale Sir Patrick Sanders, capo uscente dell'esercito britannico, ha dichiarato che i suoi 74.000 effettivi devono essere rafforzati da almeno 45.000 riservisti e cittadini per essere meglio preparati a un eventuale conflitto.

Downing Street ha però escluso qualsiasi passo verso la coscrizione, affermando che il servizio militare rimarrà volontario.

SDA