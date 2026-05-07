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Germania Il pirata della strada di Lipsia aveva preannunciato il suo gesto

SDA

7.5.2026 - 21:51

Il folle gesto ha causato la morte di due persone.
Il folle gesto ha causato la morte di due persone.
Keystone

Il pirata della strada di Lipsia aveva già preannunciato il suo gesto ad aprile. Secondo quanto riportato dallo Zeit, il 33enne tedesco aveva scritto in un messaggio in chat alla moglie che era «da tanto che non guidava più un'auto in mezzo alla folla».

Keystone-SDA

07.05.2026, 21:51

07.05.2026, 21:52

Su richiesta del giornale, un portavoce della polizia di Lipsia ha confermato che il messaggio era in possesso delle autorità, ma «solo la sera del giorno del fatto».

Sarebbe emerso nel corso delle indagini successive alla corsa folle.

Prima del dramma, l'uomo e sua moglie vivevano già separati. Secondo le ricerche dello Zeit, lei si era apparentemente già rivolta a marzo ai servizi sociali.

Sentiva delle voci deliranti?

Ad aprile ha inoltre sporto diverse denunce contro il marito, per minacce, diffamazione e oltraggio. Almeno una volta l'uomo avrebbe minacciato di uccidere altri membri della famiglia.

Come hanno riferito allo Zeit diverse persone vicine alle indagini, l'uomo soffrirebbe di psicosi e avrebbe lui stesso parlato di sentire voci deliranti.

Dopo aver inviato il messaggio in chat, il 17 aprile il 33enne si è recato volontariamente in un ospedale psichiatrico. Il 29 aprile ha lasciato nuovamente la clinica.

L'uomo, residente a Lipsia, lunedì pomeriggio nel centro della città ha sfrecciato con un'auto attraverso una trafficata zona pedonale.

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Tutti i feriti sono fuori pericolo di morte

Ha investito diverse persone: una donna di 63 anni e un uomo di 77 anni sono morti.

Altre sei persone di età compresa tra i 21 e gli 87 anni sono rimaste ferite, secondo quanto riferito dagli investigatori, due delle quali in modo grave: un uomo di 75 anni e una donna di 84 anni.

Tutti sono ora fuori pericolo.

Il movente non è ancora chiaro. Secondo gli investigatori non vi sono indizi di un contesto politico o religioso. L'imputato è stato nel frattempo trasferito in un ospedale psichiatrico.

Auto sulla folla a Lipsia
Auto sulla folla a Lipsia. Un'auto si è lanciata contro la folla nel centro di Lipsia.

Un'auto si è lanciata contro la folla nel centro di Lipsia.

Immagine: KEYSTONE/DPA/Jan Woitas)

Auto sulla folla a Lipsia. Due persone sono morte e due sono rimaste gravemente ferite.

Due persone sono morte e due sono rimaste gravemente ferite.

Immagine: KEYSTONE/DPA/Jan Woitas)

Auto sulla folla a Lipsia. Il sindaco di Lipsia, Burkhard Jung, ha annunciato che il conducente dell'auto lanciata sui pedoni è stato arrestato.

Il sindaco di Lipsia, Burkhard Jung, ha annunciato che il conducente dell'auto lanciata sui pedoni è stato arrestato.

Immagine: KEYSTONE/DPA/Sebastian Willnow

Auto sulla folla a Lipsia. Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio.

Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio.

Immagine: KEYSTONE/DPA/Sebastian Willnow

Auto sulla folla a Lipsia
Auto sulla folla a Lipsia. Un'auto si è lanciata contro la folla nel centro di Lipsia.

Un'auto si è lanciata contro la folla nel centro di Lipsia.

Immagine: KEYSTONE/DPA/Jan Woitas)

Auto sulla folla a Lipsia. Due persone sono morte e due sono rimaste gravemente ferite.

Due persone sono morte e due sono rimaste gravemente ferite.

Immagine: KEYSTONE/DPA/Jan Woitas)

Auto sulla folla a Lipsia. Il sindaco di Lipsia, Burkhard Jung, ha annunciato che il conducente dell'auto lanciata sui pedoni è stato arrestato.

Il sindaco di Lipsia, Burkhard Jung, ha annunciato che il conducente dell'auto lanciata sui pedoni è stato arrestato.

Immagine: KEYSTONE/DPA/Sebastian Willnow

Auto sulla folla a Lipsia. Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio.

Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio.

Immagine: KEYSTONE/DPA/Sebastian Willnow

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