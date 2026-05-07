GermaniaIl pirata della strada di Lipsia aveva preannunciato il suo gesto
SDA
7.5.2026 - 21:51
Il pirata della strada di Lipsia aveva già preannunciato il suo gesto ad aprile. Secondo quanto riportato dallo Zeit, il 33enne tedesco aveva scritto in un messaggio in chat alla moglie che era «da tanto che non guidava più un'auto in mezzo alla folla».
Keystone-SDA
07.05.2026, 21:51
07.05.2026, 21:52
SDA
Su richiesta del giornale, un portavoce della polizia di Lipsia ha confermato che il messaggio era in possesso delle autorità, ma «solo la sera del giorno del fatto».
Sarebbe emerso nel corso delle indagini successive alla corsa folle.
Prima del dramma, l'uomo e sua moglie vivevano già separati. Secondo le ricerche dello Zeit, lei si era apparentemente già rivolta a marzo ai servizi sociali.
Sentiva delle voci deliranti?
Ad aprile ha inoltre sporto diverse denunce contro il marito, per minacce, diffamazione e oltraggio. Almeno una volta l'uomo avrebbe minacciato di uccidere altri membri della famiglia.
Come hanno riferito allo Zeit diverse persone vicine alle indagini, l'uomo soffrirebbe di psicosi e avrebbe lui stesso parlato di sentire voci deliranti.
Dopo aver inviato il messaggio in chat, il 17 aprile il 33enne si è recato volontariamente in un ospedale psichiatrico. Il 29 aprile ha lasciato nuovamente la clinica.
L'uomo, residente a Lipsia, lunedì pomeriggio nel centro della città ha sfrecciato con un'auto attraverso una trafficata zona pedonale.