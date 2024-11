Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius Keystone

Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius non si candiderà a cancelliere. È quello che ha dichiarato in un messaggio video ai compagni pubblicato dal Bild on line, in cui rinuncia esplicitamente alla discesa in campo.

Da settimane i socialdemocratici discutono sulla opportunità di candidare Olaf Scholz, a causa dei suo bassi sondaggi, e molti hanno espresso preferenze per il ministro della Difesa.

«Abbiamo un Cancelliere federale eccezionale in Olaf Scholz», ha detto Pistorius.

«Ho appena informato la leadership del nostro partito che non sono disponibile a candidarmi alla carica di Cancelliere federale», aggiunge, sottolineando che si tratta di una decisione sovrana e del tutto personale.

