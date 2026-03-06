  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Pokemon diffida la Casa Bianca per un meme con Pikachu Maga

SDA

6.3.2026 - 16:47

La Pokemon Company diffida Donald Trump. (immagine d'illustrazione)
La Pokemon Company diffida Donald Trump. (immagine d'illustrazione)
Keystone

Pokemon contro Donald Trump: la società giapponese ha diffidato la Casa Bianca dall'uso in un meme in stile Make America Great Again del suo ultimo videogioco Pokemon Pokopia con personaggi riconoscibili come Pikachu e Magikarp.

Keystone-SDA

06.03.2026, 16:47

06.03.2026, 16:56

«Siamo a conoscenza di recenti contenuti social che includono immagini associate al nostro marchio», ha dichiarato la portavoce Sravanthi Dev: «Non siamo stati coinvolti nella loro creazione o distribuzione e non è stata concessa alcuna autorizzazione per l'uso della nostra proprietà intellettuale.

La nostra missione è unire il mondo, e questa missione non è affiliata ad alcun punto di vista o agenda politica».

È la seconda volta che la Pokémon Company pubblica una dichiarazione per chiarire di non aver mai autorizzato la Casa Bianca a utilizzare la propria proprietà intellettuale.

L'azienda giapponese aveva già protestato a settembre contro il Dipartimento della Sicurezza Interna quando l'agenzia aveva usato il suo slogan «Gotta catch 'em all» (devo prenderli tutti) in un video che alternava clip dei suoi personaggi con immagini di arresti da parte di agenti della Border Patrol e dell'Ice.

Nonostante le proteste dell'industria dei videogiochi, l'amministrazione Trump continua a produrre meme utilizzando proprietà intellettuali di serie come Halo, Minecraft e Stardew Valley.

Due giorni fa la Casa Bianca ha pubblicato sui social un video che mescolava filmati di bombardamento in Iran con sequenze di gioco tratte dal popolare videogioco Call of Duty.

I più letti

Sanremo 2027: De Martino chiama Clerici o De Filippi? Intanto spunta... Vasco
Israele avrebbe usato l'inganno per attirare Khamenei e i suoi ministri nella trappola mortale
Il vicedirettore del «Corriere della Sera» stronca la canzone di Sal da Vinci, i social si accendono
Gli utenti abbandonano ChatGPT in massa, ecco cosa c'è dietro
«Dovreste mettere telecamere nascoste»: Michele Bravi svela il dietro le quinte di Sanremo

Altre notizie

USA. Kristi Noem, jet di lusso e Melania Trump: lo scandalo dei fondi per le deportazioni

USAKristi Noem, jet di lusso e Melania Trump: lo scandalo dei fondi per le deportazioni

Ticker Medio Oriente. Foto dimostrano che la scuola di Minab è stata colpita dagli USA - L'Idf intercetta missili iraniani lanciati sul sud di Israele

Ticker Medio OrienteFoto dimostrano che la scuola di Minab è stata colpita dagli USA - L'Idf intercetta missili iraniani lanciati sul sud di Israele

Nuovi dettagli. Israele avrebbe usato l'inganno per attirare Khamenei e i suoi ministri nella trappola mortale

Nuovi dettagliIsraele avrebbe usato l'inganno per attirare Khamenei e i suoi ministri nella trappola mortale