Il vice presidente americano JD Vance è finito al centro di una polemica dopo che il suo team ha fatto alzare il livello dell'acqua del fiume Ohio per una gita in barca con la sua famiglia.

Secondo quanto riporta il Guardian, il team del numero due di Donald Trump ha fatto intervenire il corpo degli ingegneri dell'esercito per modificare il deflusso di un lago in Ohio e consentire la sua gita durante una vacanza in occasione del suo 41esimo compleanno, il 2 agosto.

L'episodio solleva dubbi sullo sfruttamento dei servizi pubblici, ma i servizi segreti affermano che la richiesta è stata avanzata per supportare la «navigazione sicura» della scorta di Vance.

Una fonte informata ha poi spiegato al quotidiano che la domanda di deflusso per il lago Caesar Creek non è stata fatta solo per supportare la scorta, ma anche per creare «condizioni ideali per il kayak», affermazione che non è finora stata confermata.