Stati Uniti Polemica su JD Vance: ha fatto alzare l'acqua del fiume Ohio per una gita in barca

L'episodio solleva dubbi sullo sfruttamento dei servizi pubblici. (Foto archivio)
Keystone

Il vice presidente americano JD Vance è finito al centro di una polemica dopo che il suo team ha fatto alzare il livello dell'acqua del fiume Ohio per una gita in barca con la sua famiglia.

Keystone-SDA

07.08.2025, 17:22

Secondo quanto riporta il Guardian, il team del numero due di Donald Trump ha fatto intervenire il corpo degli ingegneri dell'esercito per modificare il deflusso di un lago in Ohio e consentire la sua gita durante una vacanza in occasione del suo 41esimo compleanno, il 2 agosto.

L'episodio solleva dubbi sullo sfruttamento dei servizi pubblici, ma i servizi segreti affermano che la richiesta è stata avanzata per supportare la «navigazione sicura» della scorta di Vance.

Una fonte informata ha poi spiegato al quotidiano che la domanda di deflusso per il lago Caesar Creek non è stata fatta solo per supportare la scorta, ma anche per creare «condizioni ideali per il kayak», affermazione che non è finora stata confermata.

