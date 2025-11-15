Il luogo dove è avvenuto l'incidente. Keystone

La polizia svedese privilegia l'ipotesi dell'incidente come causa dell'episodio di venerdì pomeriggio a Stoccolma, in cui tre persone sono morte travolte da un autobus piombato su una pensilina del centro in piena ora di punta.

Keystone-SDA SDA

«Secondo gli elementi analizzati finora, in particolare testimonianze e foto, nulla fa pensare che l'incidente sia stato intenzionale», ha detto la portavoce Ola Österling. L'autista dell'autobus è stato arrestato con l'accusa di omicidio colposo.

Attualmente è ricoverato in ospedale, ha precisato Österling. Secondo i media svedesi, l'uomo, la cui identità non è stata resa nota, stava per fare una pausa durante la sua giornata di lavoro. Stando alla polizia, oltre ai tre morti vi sono anche tre feriti.