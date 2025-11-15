  1. Clienti privati
Lo dice la polizia «Nessuna intenzionalità»: lo schianto del bus a Stoccolma è stato un incidente

SDA

15.11.2025 - 13:00

Il luogo dove è avvenuto l'incidente.
Il luogo dove è avvenuto l'incidente.
Keystone

La polizia svedese privilegia l'ipotesi dell'incidente come causa dell'episodio di venerdì pomeriggio a Stoccolma, in cui tre persone sono morte travolte da un autobus piombato su una pensilina del centro in piena ora di punta.

Keystone-SDA

15.11.2025, 13:00

15.11.2025, 13:21

«Secondo gli elementi analizzati finora, in particolare testimonianze e foto, nulla fa pensare che l'incidente sia stato intenzionale», ha detto la portavoce Ola Österling. L'autista dell'autobus è stato arrestato con l'accusa di omicidio colposo.

Attualmente è ricoverato in ospedale, ha precisato Österling. Secondo i media svedesi, l'uomo, la cui identità non è stata resa nota, stava per fare una pausa durante la sua giornata di lavoro. Stando alla polizia, oltre ai tre morti vi sono anche tre feriti.

Svezia. Bus si schianta contro una fermata, diversi morti a Stoccolma

SveziaBus si schianta contro una fermata, diversi morti a Stoccolma

