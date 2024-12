Un grave fatto di sangue si è verificato in Norvegia. Keystone

Un poliziotto di 20 anni e un uomo di 40 sono rimasti uccisi in uno scontro a fuoco avvenuto ieri notte in Norvegia. Un altro poliziotto è stato ferito e portato in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Keystone-SDA SDA

Lo scontro è avvenuto a Klepp, poco distante da Stavanger nel sud-ovest della Norvegia e la dinamica non è stata ancora accertata. Indaga sul fatto un'unità specializzata.

Solitamente la polizia norvegese non è armata ma durante il periodo delle feste gli agenti sono autorizzati a portare l'arma di servizio. «Ieri notte – ha detto il capo commissario della polizia Hans Vik all'emittente di servizio pubblico norvegese Nrk -la polizia era stata chiamata a intervenire per sedare una minaccia.

Gli agenti sono giunti sul posto con numerose pattuglie e hanno avuto contatti con il 40enne in auto prima dello scontro a fuoco».

L'episodio ha scosso l'intero corpo di polizia e su quanto avvenuto si è espressa anche la ministra di giustizia norvegese Emilie Enger Mehl: «Questo tragico incidente mostra la serietà del lavoro della polizia e i rischi che corrono per noi».