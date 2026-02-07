L'aeroporto di Rzeszow è usato anche dalla NATO. (Immagine d'archivio). Keystone

Due aeroporti nella Polonia sudorientale hanno sospeso le operazioni a scopo precauzionale a causa degli attacchi russi sul vicino territorio ucraino, hanno dichiarato le autorità polacche.

Keystone-SDA SDA

«In relazione alla necessità di garantire la possibilità di libera operatività dell'aviazione militare, gli aeroporti di Rzeszow e Lublino hanno temporaneamente sospeso le operazioni di volo», ha scritto su X l'Agenzia polacca per i servizi di navigazione, riferisce l'agenzia polacca Tap.

Entrambe le città sono vicine al confine con l'Ucraina, con Rzeszow che è il principale hub della Nato per le forniture di armi all'Ucraina.

L'aviazione militare aveva iniziato a operare nello spazio aereo polacco a causa degli attacchi russi contro l'Ucraina, ha dichiarato il Comando Operativo delle Forze Armate Polacche su X.

«Queste azioni sono di natura preventiva e mirano a mettere in sicurezza e proteggere lo spazio aereo, in particolare nelle aree adiacenti alle regioni minacciate», ha affermato l'esercito.

Il servizio di tracciamento dei voli FlightRadar24 ha scritto su X che la chiusura ha coinvolto aerei della Nato operanti nell'area.